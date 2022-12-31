В Челябинской области полицейский и собака спасли заблудившуюся в лесу женщину

Беспородная, но преданная собака вывела полицейских к обессиленной хозяйке. Фото: ГУМВД по Челябинской области

Вечером участкового из Снежинска Челябинской области Алексея Данилов встревожил звонок. Женщина сообщила, что заблудилась в районе кладбища, куда отправилась навестить могилу брата, а теперь не может найти дорогу домой. Свой телефон она забыла дома, поэтому воспользовалась мобильником сторожа.

На место происшествия были направлены наряды патрульно-постовой службы и ДПС. Но на кладбище женщину не нашли. Сторож рассказал, что она была с собакой и ушла в неизвестном направлении.

На патрульных автомобилях полицейские объехали территорию вокруг кладбища. Наряд ДПС в составе лейтенанта полиции Артура Юнусова и младшего лейтенанта полиции Дмитрия Бычкова останавливался каждые 50 метров в надежде услышать или увидеть потерявшуюся. Во время одной из остановок сотрудники ДПС заметили в темноте блеск глаз животного. Это оказалась собака потерявшейся женщины. Хозяйку отыскали только по следам питомца.

Женщину нашли лежащую в снегу вниз лицом. Она была без сил и смогла только прошептать одно слово: «Собака».

Артур Юнусов и Дмитрий Бычков на руках вынесли пострадавшую из леса и оперативно доставили ее в приемный покой медицинского учреждения. Полицейские также выяснили телефон родственницы заблудившейся женщины, сообщили ей о происшествии и передали собаку.

Полицейские на руках вынесли женщину из леса. Фото: ГУМВД по Челябинской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

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