Повалил женщину в снег и пинал по голове: южноуралец устроил семейные разборки в новогоднюю ночь

Кадры слишком жестокие. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Новый год начался с семейной драки у жителей микрорайона «Звездный» Сосновского района. Мужчина и две женщины вышли из подъезда. Через мгновение одна из них упала. Джентльмен не протянул руку помощи, а стал пихать, а затем и вовсе пинать ее.

Молодой человек наносил удар за ударом. А потом оттянул за волосы и стал пинать по телу. Отошел и стал с размаху пинать по голове. Женщина не могла встать и только пыталась защищаться. А еще одна стояла рядом и бездействовала.

Попало и случайному прохожему, который пытался заступиться за беднягу. Все это происходило на глазах у соседей. Они и обратились в полицию.

– Участники происшествия установлены. По предварительным данным, конфликт произошел между родственниками. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всей картины произошедшего, выясняются все обстоятельства. В рамках проверки будет дана оценка действиям каждого участника инцидента, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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