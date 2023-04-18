При обновлении Сада камней в центре Челябинска сохранят остатки старинного «замка» и уникальные фонари

С обновленном саду камней найдется место и для исторических элементов Фото: Вадим АРХИПОВ

Несмотря на то, что круглый фонтан напротив Дворца спорта «Юность» решено не восстанавливать из-за ветхости, его техническое помещение, построенное из дикого камня, решено сохранить. Об этом сообщил КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Речь идет о сооружении со стороны улицы Труда, стилизованном под фрагмент старинной крепости. Сейчас оно частично разрушено и изрисовано граффити, но при обновлении сквера строение ломать не будут, а дадут ему вторую жизнь, рассказал Ереклинцев.

Техническое помещение, построенное из дикого камня, решено сохранить Фото: Вадим АРХИПОВ

— Предлагали снести, но оно достаточно фактурное, поэтому мы решили его сохранить. Во время благоустройства мы его отчистим, проведем экспертизу, проверим, насколько там надежная конструкция. Как арт-объект оно там хорошо смотрится. В конце концов мы можем его приспособить просто под техническое помещение для хранения инструментов, — отметил глава района.

В числе прочих рассматривается и вариант размещения в нем кафе, вокруг которого летом можно расставить столики под деревьями.

— Сносить не будем ни в коем случае, это очень интересное строение, — подчеркнул Ереклинцев.

Если присмотреться, можно увидеть растительные орнаменты Фото: Вадим АРХИПОВ

Ящерки напоминают «Уральские сказы» Бажова Фото: Вадим АРХИПОВ

Еще один предмет, «доживший» до наших дней с момента создания сквера — чугунные фонарные столбы с вензелями, украшенные литыми ящерицами. Изображение отсылает к «Уральским сказам» Павла Бажова, где ящерка олицетворяет добрую мистическую силу, помогающую камнерезам. Этот образ концептуально вписан в Сад камней, который задумывался как выставка уральских минералов под открытым небом.

— Эти столбы мы оставим однозначно. Изначальная идея была встроить их в новую систему освещения, — сообщил глава Центрального района, — Плафоны мы найдем, уже разговаривали с подрядчиком. Такие интересные вещи, конечно нужно сохранять.

В этом году Сад камней избавят от сорняков Фото: Вадим АРХИПОВ

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