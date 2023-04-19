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Общество19 апреля 2023 18:45

На площади Революции в Челябинске прошла первая репетиция Парада Победы

Смотрим в фотографиях, как готовятся к предстоящему событию
Ян Стоев
Ян Стоев
Во время репетиции стояла ветреная погода

Во время репетиции стояла ветреная погода

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре Челябинска в среду, 19 апреля, прошла первая репетиция Парада Победы. Мероприятие началось в 17:00 на площади Революции. Участники репетиции отрабатывали торжественное построение.

В мероприятии участвуют те же подразделения, что и обычно. Это военнослужащие, полицейские, ветераны, кадеты, авиационная дивизия, спасатели МЧС, сводный оркестр и кинологический взвод. Смотрим в фотографиях, как в Челябинске прошел первый день репетиции Парада Победы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие маршировали в приподнятом настроении

Многие маршировали в приподнятом настроении

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Собак кинологов репетиция парада тоже коснулась

Собак кинологов репетиция парада тоже коснулась

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Знамя Победы развевалось на ветру вместе с россйиским флагом

Знамя Победы развевалось на ветру вместе с россйиским флагом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Желающих посмотреть репетицию было достаточно

Желающих посмотреть репетицию было достаточно

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, на площади Революции перед Днем победы планируют провести еще две репетиции торжественного построения. Одна намечена на 26 апреля, вторая должна состояться 6 мая.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ