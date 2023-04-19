На площади Революции в Челябинске прошла первая репетиция Парада Победы

Во время репетиции стояла ветреная погода
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В центре Челябинска в среду, 19 апреля, прошла первая репетиция Парада Победы. Мероприятие началось в 17:00 на площади Революции. Участники репетиции отрабатывали торжественное построение.
В мероприятии участвуют те же подразделения, что и обычно. Это военнослужащие, полицейские, ветераны, кадеты, авиационная дивизия, спасатели МЧС, сводный оркестр и кинологический взвод. Смотрим в фотографиях, как в Челябинске прошел первый день репетиции Парада Победы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Многие маршировали в приподнятом настроении
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Собак кинологов репетиция парада тоже коснулась
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Знамя Победы развевалось на ветру вместе с россйиским флагом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Желающих посмотреть репетицию было достаточно
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Напомним, на площади Революции перед Днем победы планируют провести еще две репетиции торжественного построения. Одна намечена на 26 апреля, вторая должна состояться 6 мая.