На площади Революции в Челябинске прошла первая репетиция Парада Победы

Во время репетиции стояла ветреная погода Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре Челябинска в среду, 19 апреля, прошла первая репетиция Парада Победы. Мероприятие началось в 17:00 на площади Революции. Участники репетиции отрабатывали торжественное построение.

В мероприятии участвуют те же подразделения, что и обычно. Это военнослужащие, полицейские, ветераны, кадеты, авиационная дивизия, спасатели МЧС, сводный оркестр и кинологический взвод. Смотрим в фотографиях, как в Челябинске прошел первый день репетиции Парада Победы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие маршировали в приподнятом настроении Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Собак кинологов репетиция парада тоже коснулась Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Знамя Победы развевалось на ветру вместе с россйиским флагом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Желающих посмотреть репетицию было достаточно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, на площади Революции перед Днем победы планируют провести еще две репетиции торжественного построения. Одна намечена на 26 апреля, вторая должна состояться 6 мая.