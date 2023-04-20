Салют на 9 Мая 2023 в Челябинске: во сколько начнется фейерверк в День Победы и где его посмотреть

Салют на 9 Мая будет идти 10 минут Фото: Кирилл САДЫКОВ

Салюту на 9 Мая в Челябинске быть! Мэрия уже выбрала подрядчика и составила ему техническое задание. Во сколько смотреть фейерверк в День Победы, сколько он будет длиться и чего ждать интересного, уже известно.

Начало салюта – в 22:00, и длиться он будет не меньше 10 минут. Администрация просит подрядчика сделать фейерверк панорамным и непрерывным. Это значит, что залпы растянутся на 150 метров и их будут запускать каждую секунду.

В шоу задействуют 10 видов фейерверков: веерную батарею, двойной треск, золотистые линии, разноцветные кометы, пионы и цветочные волны. Всего вечером 9 Мая челябинцы услышат 2 495 выстрелов.

Салют 9 Мая 2023 в Челябинске запустят на берегу набережной Миасса. Скорее всего, со стороны Торгового центра - это традиционное место для городских фейерверков, так как оно подходит по безопасности и количеству вмещаемых людей со всех сторон.

Жители увидят шоу с Кировки, Краеведческого музея, площадки возле цирка, нового сквера у «Родины», Свердловского проспекта и с двух мостов – возле «Мегаполиса» и филармонии. За пару часов до этого движение возле набережной перекроют, так что все дороги на момент запуска фейерверков станут пешеходными.

После салюта горожан развезут по домам: в Челябинске около 22:30 возобновляют движение общественного транспорта, который работает до ночи.