Здоров и нашел подружку: Карен Даллакян показал, как живет лев Симба в Танзании

Карен Даллакян узнал, как живут Симба и Ева в новых условиях. Фото: предоставлено Комсомолке

Челябинский ветврач Карен Даллакян поделился фотографиями льва Симбы и леопарда Евы из Танзании. Ветврач приехал в Африку, чтобы навестить своих подопечных, которых перевезли из центр реабилитации в Килиманджаро в государственный зооцентр город Табора. Напомним, ранее информация об условиях, в которых находятся животные, поступала противоречивая, в связи с чем челябинский Айболит и полетел в Танзанию.

Ева осматривает свои владения. Фото: предоставлено Комсомолке

– Состояние здоровья животных в полном порядке, условия содержания хорошие, едой они обеспечены. И у Симбы, и у Евы в распоряжении по сто квадратных метров, что соответствует нормативам для крупных хищных кошек. И, конечно, это временный вариант, – рассказал Карен Даллакян.

Тем временем, Симба уже начал создавать свой прайд в Танзании. Вторую неделю по несколько часов в день он проводит с полуторагодовалой африканской львицей Фионой. У новой подруги Симбы такая же нелегкая судьба. Как правило, в зооцентр, где сейчас находятся животные, попадают те, кто уже не сможет существовать в дикой природе. Фионе был месяц, когда она вместе двумя сестрами попала в руки к владельцам отеля, откуда была спасена местными киперами.

Симба греется на солнце. Фото: предоставлено Комсомолке

Если период привыкания животных друг к другу пройдет успешно, через месяц пара львов сможет начать совместное проживание. Но уже сейчас можно говорить о том, что появился большой шанс на продолжение рода русского льва.