Южно-Уральский колледж бизнеса: «Первый шаг к успеху»

После получения теоретических знаний студенты проходят практику по своим направлениям.

Частное учреждение профессиональная образовательная организация «Южно-Уральский колледж бизнеса» с 2016 года осуществляет профессиональную подготовку специалистов среднего звена. За последние годы учебное учреждение неоднократно признавалось одним из лидеров на образовательном рынке Челябинской области. О том, каким профессиям в 2023-2024 учебном году будет обучать ее колледж, Марина Николаевна рассказала «Комсомолке».

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, АКТУАЛЬНЫЕ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

- В нашем колледже предоставляется среднее профессиональное образование. Обучение длится от двух до трех с половиной лет. После сдачи экзаменов и защиты каждый выпускник получает диплом государственного образца.

Директор Южно-Уральского колледжа бизнеса — Марина Николаевна Иванкова.

В качестве перспективы роста и развития колледжа в новом учебном году добавят еще два направления: правоохранительная деятельность и операционная деятельность в логистике. Чтобы подготовить специалистов, которые нужны государству прямо сейчас.

- кинология. Кинолог - это специалист, который занимается разведением и воспитанием собак. Он работает как с домашними, так и со служебными, выставочными животными. За время обучения кинологи проходят три практики: по уходу и содержанию собак, по их разведению и селекции, а также по породам и видам служб;

- коммерция по отраслям Специальность ориентирована на продвижение товаров и услуг, рекламу, организационную составляющую коммерческого дела. Будущие специалисты узнают, как заключать договора, развивать связи между компанией и потребителями, сотрудничать с другими компаниями, делать закупки, составлять документацию.

- банковское дело. Профессия специалиста банковского дела предполагает проведение депозитных операций, операций с ценными бумагами и валютой. Он осуществляет анализ данных о финансовом состоянии клиентов, оформляет кредиты и контролирует их погашение.

- право и организация соцобеспечения. Специальность ориентирована на подготовку специалистов для работы в органах социальной защиты населения, пенсионных фондах, паспортных столах, судебных организациях. Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения.

- право и судебное администрирование. Специальность направлена на подготовку специалистов, которые способны осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере уголовного, гражданского административного права; анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку; использовать современные информационные технологии в профессиональной деятельности.

- правоохранительная деятельность. Специальность предназначена для подготовки профессионалов, которые будут защищать закон и правопорядок на государственном уровне. Студенты изучают отечественное и международное право, а также знакомятся с реальной судебной практикой. На специалистах этого профиля лежит большая ответственность. Они должны обеспечивать правопорядок, защищать интересы граждан, предотвращать преступления.

- туризм. Специальность «Туризм» даёт студентам знания о составлении маршрутов, организации индивидуальных и групповых туров, составлении клиентской базы, особенностях популярных направлений путешествий и зон отдыха. Специалист по туризму занимается организацией и проведением экскурсий, знает основы маркетинга, работы с клиентами, организации и регулирования гостиничной деятельности.

- гостиничное дело. Сфера деятельности выпускников связана с организацией и контролем работы персонала служб бронирования, приема, размещения, питания, обслуживания номерного фонда. Студенты изучают технологии организации процесса размещения, обслуживания, питания в гостиничных комплексах, методику планирования труда работников гостиниц, способы расчета потребности в материальных ресурсах и персонале. Студенты получают опыт планирования, стимулирования и контролирования деятельности персонала, выявления конкурентоспособности гостиничного продукта, оценки эффективности выполнения своих профессиональных обязанностей.

- операционная деятельность в логистике. Современная, интересная и очень востребованная экономическая специальность, которая заключается в обеспечении транспортировки, хранения, распределения и документационного сопровождения товаров.

Основная задача логиста – сократить до минимума расходы и издержки компании, рационально и эффективно распределить ресурсы предприятия.

Миссия колледжа заключается в подготовке специалиста – выпускника, способного успешно работать, социально мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, толерантного, готового к продолжению образования и включению в инновационную деятельность на основе овладения общекультурными и профессиональными компетенциями.

Иногородним студентам предоставляется жилье. У колледжа два общежития: одно находится в Центральном районе на Образцова, а второе - в Ленинском на Тухаческого.

Кроме того, в «Южно-Уральском колледже бизнеса» есть возможность перехода на дистанционное обучение. Будущим госслужащим, которые получают знания на удаленке, предоставляется 50% скидка на обучение.

Миссия колледжа — подготовить специалиста, способного успешно работать.

После получения теоретических знаний студенты проходят практику по своим направлениям. Практика необходима для закрепления полученной информации и применения ее в реальных условиях.

- кинологов отправляют в ГУФСИН, МВД, таможню, аэропорт, РЖД, частные питомники по разведению редких пород собак и в кинологические досуговые центры («Аквилон);

- студентов банковского дела принимают ведущие банки страны (Сбербанк, ВТБ, ПСБ Банк) и другие инвестиционно-кредитные организации;

- те, кто учится на коммерции по отраслям, получают опыт в торговых комплексах и крупных предприятиях города;

- юристов на практику берут правоохранительные органы и пенсионный фонд России, а специалистов судебного администрирования – районные суды;

- а студентов, обучающихся на туризме и гостиничном деле, всегда ждут ведущие гостиницы Челябинска.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО КОЛЛЕДЖА БИЗНЕСА

Узнать, чем занимаются студенты и преподаватели колледжа, можно в официальной группе колледжа во «ВКонтакте». Там выкладывают анонсы мероприятий, расписание занятий, важные объявления и поздравления.

Каждый студент проходит начальную военную подготовку. Для этого арендуется дворец спорта «Динамо», где ребята в 50-метровом тире стреляют из малокалиберной винтовки.

Кстати, в Южно-Уральском колледже учатся не только жители региона. Получать среднее профессиональное образование сюда едут со всего мира. В числе студентов есть представители Индии, Вьетнама,Китая, Беларуси, Казахстана, Таджикистана.

Обучающиеся колледжа активно участвуют в волонтерстве и в различных конкурсах, конференциях и форумах, которые проходят среди средних профессиональных образовательных организаций. Безусловно, есть и мероприятия и внутри колледжа: это посвящение в студенты, выборы президента студенческого самоуправления, день студента, День всех влюбленных, 23 Февраля, 8 марта, 1 апреля, День Победы. Все это создает насыщенную мероприятиями жизнь.

Справка

Набор абитуриентов в колледж будет летом, но уже сейчас школьники могут подать заявление, а после успешной сдачи экзаменов принести оригиналы документов.