В ДТП с перевернувшейся маршруткой в Челябинске пострадали 6 пассажиров

Маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой. Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами. ДТП произошло около 11 часов дня на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— По предварительным данным, 31-летний водитель маршрутного автобуса №75 совершил на перекрестке столкновение с автомобилем Mitsubishi под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП произошло опрокидывание микроавтобуса, — уточнили в ведомстве.

Фото: ГИБДД Челябинска

В ДТП пострадали шесть пассажиров – им оказали медицинскую помощь. На месте работают сотрудники ГИБДД. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

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