«Это просто бесподобно»: в небе над Челябинской областью возникло редкое полярное сияние

Таким увидели сияние жители Кусы. Фото: Андрей Парфенов

В ночь с 23 на 24 апреля над Челябинской областью возникло редкое для Южного Урала явление – полярное сияние. Как на крайнем севере небо раскрасилось в разные цвета, чем очень удивило людей, которые незадолго до этого любовались Венерой, сверкавшей рядом с «молодой» Луной.

Фото: Андрей Парфенов

– Сказать, что это красиво - значит ничего не сказать. Это просто бесподобно. Мы отправились снимать сближение Луны и Венеры на гору Моховую, оттуда мы увидели свечение над городом. Направили камеру и поняли – это северное сияние, – рассказал фотограф Андрей Парфенов.

А это Саткинский район. Фото: Денис Шакиров

Оказывается, возникает северное сияние в Челябинской области примерно раз в пять лет. Приходится оно на периоды магнитных бурь, когда электроны могут проникнуть не только к полюсам, но и дальше. Это КП-Челябинск объяснил доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра.

Фото: Денис Шакиров

– Заряженные частицы, которые летят от Солнца, собираются в основном у полюсов, потому что там сгущается магнитное поле. Когда начинается магнитная буря, они проходят к более южным широтам и воздух начинает светиться, – объяснил Сергей Замоздра.

А это явление в Миассе. Фото: Андрей Назарук / Инцидент Миасс

Вопреки суевериям, вреда полярное сияние не несет никакого. Ведь «горят» и окрашиваются атомы воздуха. Поэтому вреда от явления нет никакого, а наоборот, есть польза от приятных эмоций при разглядывании красивых фотографий.

Фото: Андрей Назарук / Инцидент Миасс

Увидели сияние и жители Курганской области. Фото: ТИПИЧНЫЙ КУРГАН / vk.com

Фото: ТИПИЧНЫЙ КУРГАН / vk.com

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