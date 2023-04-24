Соседи «помогли»? В Челябинской области сгорел дом на дереве, который дети строили несколько месяцев

Дети планировали сделать домик местом постоянных собраний. Фото: Подслушано Копейск / vk.com

В Копейске Челябинской области сгорел детский шалаш на дереве, который мальчишки строили несколько месяцев. С января они сами колотили доски для пола и стен, делали подпорки. Даже притащили диван и стол, чтобы проводить время в «штабе» было уютнее. Но конструкция не нравилась соседям. И вот, в ночь с субботы на воскресенье, все сгорело.

– Ребятам, а также маме детей объясняли, что строить нельзя – может быть сильное возгорание. К сожалению, соседи ничего не предприняли, чтобы объяснить своим детям, что их действия опасны. В 03:31 проснулись от треска и пламени, вызвали пожарную службу, – написал аноним в группе ВКонтакте «Подслушано Копейск».

Так шалаш выглядел до пожара. Фото: Соцсети

В комментариях люди предположили, что автор поста – и есть поджигатель. Ничего воспламеняющегося в домике не было, вспыхнуть без чужой помощи он не мог. А тут еще и автор поста говорит про какое-то «сильное возгорание».

– Сами и подожги, а потом снимали тихо в сторонке. Всё строили и строят эти шалаши. Лучше, чем в гаджетах сидеть. Просто домов стало больше и посадок меньше, где это можно делать, – высказалась копейчанка Наталья.

Вот и сами дети, и мама одного из мальчишек уверены – «помогли» соседи. Сама женщина горе парней поняла и призналась - от жалости проплакала полдня.

Пепелище. Фото: Соцсети

– Некоторым соседям дом не нравился. Они решили, что мальчишки там будут пить и курить. Но это не так. Дети с такой любовью этим занимались, с таким желанием строили, такие планы на лето грандиозные были. Но все сгорело, – рассказала мать одного из мальчишек Екатерина.

Утром пожарище пришлось разбирать самим мальчишкам. Соседки вышли и начали ругаться. Из опаленных досок парни сделали крест - по шалашу, по планам на лето, по детской наивности. Но за это получили еще порцию криков и критики, пришлось отнести на мусорку.

На место возгорания выезжали сотрудники МЧС. Как сообщили КП-Челябинск в ведомстве, первопричина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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