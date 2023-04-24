«Думаю, муж ее убил»: загадочная смерть учительницы начальных классов уже 5 лет не дает покоя матери

По официальной версии, девушка умерла от отравления лекарственными препаратами

Пять лет назад в магнитогорской квартире обнаружили мертвой учительницу начальных классов Оксану (имя изменено). Ей было всего 24 года. Официальной версией случившегося считается отравление лекарственными препаратами. Но мать Оксаны уверена, что к смерти ее дочери причастен супруг. КП-Челябинск рассказывает все детали трагедии.

«АЛЛО, ВАША ДОЧЬ УМЕРЛА»

21 марта 2018 года Оксана пошла в гости к подружке. Чуть позже к ним присоединился и супруг Михаил (имя изменено). Они выпили немного пива, а ближе к ночи пошли домой. По словам Михаила, придя в квартиру, Оксана пожаловалась на боль в животе и выпила таблетки. Мужчина не придал этому значения, но потом девушку начало сильно тошнить.

— Она ушла в туалет. Через какое-то время я пошел за ней и увидел, что она лежит без сознания, а изо рта течет пена. Перенес ее в зал, стал делать искуственное дыхание, а потом вызвал скорую помощь, — следует из показаний супруга.

Когда приехали медики, мужчина пошел на кухню и обнаружил там опустошенный пузырек от таблеток. Вероятно, Оксана выпила их все. Врачи пытались привести девушку в чувства, но все было бестолку. Она скончалась. Затем о трагедии сообщили и матери.

— Мне позвонили на сотовый телефон ночью. Женский голос говорит: ваша дочь умерла, — вспоминает мать Оксаны Татьяна.

Женщина примчалась в квартиру к дочери, где кроме медиков уже были полицейские, а также друзья мужа. Сам Михаил, по словам Татьяны, сидел в слезах и кричал, что это он во всем виноват.

По словам матери погибшей, дочь жаловалась на конфликты с супругом

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИК ОТЕК МОЗГА?

На месте работали следователи, они опросили всех присутствующих. Через некоторое время для установления причины смерти провели экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что смерть наступила в результате отравления лекарственными препаратами. Из-за отравления случился отек головного мозга.

Но Татьяна не согласилась с такими выводами. Она заказала независимую экспертизу, специалисты которой признали первую экспертизу ничтожной. Там якобы нашлось много нарушений, и многие вопросы остались без ответа. Впрочем, приобщать к делу мнение независимых экспертов следователи не стали.

— Выводы заключения необоснованны, построены на субъективных суждениях и не являются верными. Заключение не может использоваться в качестве доказательств при принятии юридически значимых и процессуальных решений, — говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Татьяна также возмущена тем, что во внимание не приняты другие детали. Например, сломанные ногти на руке у ее дочери. За день до трагедии девушка обновила маникюр. Мама подозревает, что повреждения могли появиться в ходе конфликта с мужем. А отек мозга — после удара по затылку.

— Он ее руками никогда не трогал, а вот словами он ее добивал. Она приходила ко мне, плакалась. И что у них произошло в этот вечер, я не знаю, — рассказывает Татьяна.

«ДУМАЮ, ЭТО БЫЛО УБИЙСТВО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ»

Михаил старше своей жены на 10 лет. С Оксаной они познакомились, когда ей было всего 15. Потом женились, а в 2017 году взяли квартиру в ипотеку. Ту самую, где и случилась трагедия.

По словам подружки, в тот вечер супруги вспоминали свою свадьбу и тот момент, что после праздника отношения между Михаилом и родителями Оксаны испортились. В какой-то момент мужчина попросил перевести тему. А по пути домой, как вспоминает он сам, супруги обсуждали продажу садового участка.

— Я думаю, что это было убийство по неосторожности, — продолжает Татьяна. — Я думаю, что у них какой-то скандал был, и он ее стукнул в затылочную область.

Девушка работала учителем начальных классов

По ее словам, Оксане нравилось работать в школе с детьми. Она хотела довести своих ребят до пятого класса, а потом сменить сферу деятельности и пойти в полицию. Сводить счеты с жизнью она не планировала.

После смерти девушки прошло больше пяти лет. За это время сделали даже эксгумацию тела ради новой экспертизы — никаких новых поводов для возбуждения уголовного дела не нашлось.

— Смерть наступила в результате ее собственных неосторожных действий при самостоятельном бесконтрольном употреблении лекарственных препаратов, — говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

По словам Татьяны, через полгода после трагедии Михаил обзавелся новой женщиной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.