Оставили одного без присмотра: в Челябинской области полуторагодовалый малыш утонул в ванной во время купания

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области во время купания в ванной погиб полуторагодовалый ребенок. Инцидент произошел днем 23 апреля в одной из квартир города Миасса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, ребенок утонул в ванне во время купания, когда родителей не было рядом, — уточнили в ведомстве.

По факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В худшем случае виновнику может грозить до двух лет лишения свободы.

Кроме того, сейчас проверяются местные органы системы профилактики. Их действиям дадут правовую оценку. Расследование уголовного дела стоит на контроле главы следственного управления по Челябинской области.

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