Красоту и здоровье ногтей поддерживают подологи: что это за врачи и как они работают

Фото: клиника подологии

Некоторые слышат термины «подолог» и «подология» впервые, хотя это направление в России развивается около 20 лет, а в Европе – почти 90. Подологи лечат все составляющие стопы – от суставов до ногтей. Такой специалист владеет знаниями по нескольким медицинским дисциплинам: хирургии, ортопедии, дерматологии, эндокринологии. Еще одна немаловажная составляющая работы подолога: он старается сделать стопу красивой, а потому значительная доля услуг подологического центра связана с выполнением услуг медицинского педикюра.

Клинике подологии в Челябинске 4 года. В коллективе работают не только хирурги, ортопеды, дерматологи и лаборанты, но и специалисты медицинского педикюра. Как правило, сначала проводится консультация, на которой определяют причины проблемы и ставят диагноз. При сомнениях его подтверждают лабораторной диагностикой – и после этого врач назначает лечение.

Фото: клиника подологии

Врачи и медсестры работают в тесном взаимодействии: они всегда держат в голове мысль, что нужно избавить человека от боли, и сделать это красиво. Красивые здоровые ногти, ровные и гладкие кожные покровы, отсутствие дискомфорта в стопе при ходьбе – они обращают внимание на все.

— Мы понимаем, что ни один из узких специалистов — тот же хирург — не будет работать над тем, чтобы нога после операционного вмешательства выглядела еще и эстетически привлекательной. Обратная ситуация: ни один мастер педикюра не будет бороться с плоскостопием или грибком стопы. Чтобы решить комплекс проблем со стопой, как раз и нужны специалисты в области подологии. Поэтому пациентов много, — отметили врачи в челябинской клинике подологии.

Некоторые салоны красоты пытаются принять подолога в штат, но такой сотрудник окажет очень ограниченную услугу. Если требуется не только замаскировать внешний дефект, а убрать боль, он порекомендует сходить в клинику. Вот представьте: сдать анализы в одной лаборатории, потом посетить дерматолога или ортопеда по другому адресу, вернуться в салон… Человек, который ценит свое время, не пойдет на этот квест.

И еще: на множество операций салон красоты попросту не имеет лицензии. Убрать мозоль, вросший ноготь, омозолелость (гиперкератоз) – все это медицинские манипуляции, как и лечение трещин и суставов. Они проходят под определенными кодами из перечня международной квалификации болезней — МКБ-10. За лечение из этого списка пациент может вернуть 13% подоходного налога, но если он обращался в салон, возврат исключен, ведь там нет медицинской лицензии.

Фото: клиника подологии

— Мы — клиника закрытого цикла, у нас есть все специалисты. Сейчас мы закончим лицензирование по нескольким направлениям и подойдем к уровню, аналогов которого нет в России, — заверили руководители клиники подологии.

Боль! С этой бедой приходит большинство посетителей. И нередко человек понятия не имеет, из-за чего он испытывает дискомфорт. Подологи определяют причины патологии, назначают лечение и проводят его в плановые сроки.

На 2 месте – запрос на эстетику. Если смотреть на гендерную составляющую, то 50% – женщины, а 50% – мужчины. Женщины более требовательны к эстетической части, мужчины приходят с болями и дискомфортом. У мужчин чаще развиты инфекционные процессы, потому что гигиена – не на первом месте, и они чаще занимаются видами спорта, сопряженными с потливостью.

Деформирование ногтевой пластины, врастание ногтя, бородавки, мозоли, натоптыши, любые болевые ощущения в стопе – все это показания для визита к подологу. Своевременное обращение позволит избежать осложнений в будущем, так как специалист способен на ранних стадиях выявить многие проблемы, о которых пациент даже не догадывается.

Фото: клиника подологии

Однако в клинику подологии приходят не только с проблемами, но и просто сделать педикюр и маникюр. Специалисты обеспечивают безопасную эстетику, чтобы ногтевая пластина была здоровая, кутикула и ногти красивые и отрастали правильно. Клиенты не раз убеждались, что правильно обработанный естественный ноготь гораздо красивее, чем задекорированный покрытием.

— Ценовой сегмент достаточно высокий, ведь это не салон красоты, а уход с медицинско-эстетической точки зрения. Причем этот уход назначается индивидуально. Есть разные техники обработки стопы и ногтей, разные способы питания. Объем услуг, оптимальный срок между процедурами, частота посещений – для разных людей эти параметры различны. Зато противопоказаний к таким процедурам нет, — заверили в клинике подологии.

vk.com/clinic.necpodology

t.me/Clinic_necpodology

podologchel.ru