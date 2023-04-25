«ДНК Клиника» вновь запускает проект «Дети будут», где подарит 20 циклов ЭКО

Мы все переживаем сегодня непростые времена. И хотя психологи советуют жить настоящим, в это сложное время мы хотим поговорить о будущем.

По данным Росстата, население страны сокращается пятый год подряд, при этом в 2022-м году на рекордные 6,9% снизилась рождаемость – за прошлый год в России появились на свет 1,306 млн человек. Это минимальный показатель с 2000-го года. Оснований полагать, что 2023-й мы закончим с более оптимистичными цифрами, к сожалению, нет. А ведь именно люди - главный капитал любой страны.

Будущее решается сейчас

Тем важнее каждая инициатива, направленная на поддержку молодых семей. Их веры в будущее, понимания, что счастье их маленького мира решается сейчас, независимо от геополитических обстоятельств. И главное – не упустить время.

С такой инициативой выступила «ДНК Клиника», которая отмечает в этом году свое 20-летие. В рамках уникального благотворительного проекта «Дети будут» клиника решила подарить 20 циклов ЭКО молодым российским семьям, чьи попытки забеременеть оказались безуспешными.

— Есть такое хорошее понятие: социально ответственный бизнес. Мы всегда чувствовали эту ответственность — специфика нашей деятельности располагает, — говорит директор «ДНК Клиника» Ольга Берестова. — В такой непростой момент это чувство выросло многократно. А поскольку лучше всего мы умеем возвращать людям здоровье и радость жизни, у нас появилась цель: помочь парам, оставшимся в такой сложной ситуации один на один со своей бедой.

К сожалению, во времена катаклизм именно молодые семьи страдают больше всего. Нестабильная экономика, повышенная тревожность, отсутствие уверенности в завтрашнем дне — даже одного из этих факторов зачастую достаточно, чтобы пара решила отложить беременность на неопределенный срок. А если к тому же поставлен печальный диагноз—бесплодие, а на курс ЭКО требуется от 150 до 300 тысяч рублей? Решиться на такой ответственный и дорогостоящий шаг становится в тысячу раз сложнее!

Ольга Вячеславовна Берестова, генеральный директор холдинга "ДНК Клиника"

— Но время в репродуктивных вопросах — плохой товарищ, — объясняет Ольга Берестова. — С возрастом женщина теряет фолликулы, от которых зависит успешность зачатия. Поэтому наша команда увидела свою миссию в том, чтобы именно сейчас дать шанс на будущее детям, которые иначе могут не появиться на свет.

История со счастливым концом

Следует отметить, что в сфере вспомогательных репродуктивных технологий «ДНК Клиника» добилась поистине впечатляющих результатов. Имея 17-летний опыт работы в этой области, к 2022-му году клиника достигла эффективности процедуры ЭКО более 67%. Результативность увеличилась почти в два раза буквально за несколько лет! А ведь за каждым процентом стоят судьбы реальных семей.

— Мы уже помогли тысячам наших пациентов со сложнейшими патологиями, — продолжает Ольга Берестова. — Благодаря уникальным технологиям, таким, в частности, как предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов, нам не только удалось повысить эффективность ЭКО, но и снизить вероятность осложнений. Такой высокий результат — заслуга всей нашей команды: репродуктологов, андрологов, эмбриологов, генетика, среднего и младшего медицинского персонала. Мы гордимся своими успехами, и наша главная цель – помочь как можно большему числу семей.

Проект «Дети будут» проводится «ДНК Клиникой» уже в третий раз и в 2019 году был удостоен награды благотворительной премии «Pro-жизнь» в Санкт-Петербурге. В этом году клиника ожидает рекордное число заявок.

К участию в благотворительном проекте приглашаются пары, у которых беременность не наступает более года, а также те, кто имеет установленный диагноз «бесплодие» вне зависимости от фактора (мужской, женский или сочетанный). Немного смелости и желания рассказать свою историю на камеру объектива станет преимуществом для участников проекта. Объявление результатов будет проходить каждый месяц до 1 марта 2024 года.

Любите друг друга и пишите свои истории со счастливым концом. Именно из них сложится в итоге будущее страны!

Заявку на участие в благотворительном проекте «Дети будут!» можно оставить по ссылке.