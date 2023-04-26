«Маленький чемпион»: в Челябинске открывается регистрация на конкурс среди самых быстрых карапузов

Забег в этом году пройдет во дворце спорта "Юность" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске пройдут долгожданные соревнования года – «Маленький чемпион». Традиционный забег малышей в ползунках, организованный издательским домом «Комсомольская правда», в этом году пройдет в 18-й раз. Грандиозное мероприятие состоится 27 мая во дворце спорта «Юность». Чтобы принять участие, родителям нужно оставить электронную заявку до 20 мая включительно и приступить к тренировкам! От них действительно многое зависит. Ведь за главные призы от партнеров проекта придется побороться с несколькими сотнями претендентов.

Забег в ползунках каждый год с нетерпением ждут как взрослые, так и дети. Здесь каждый найдет применение своим способностям. Родители превращаются в первоклассных тренеров, а их малыши – в самых быстрых спортсменов. За звание «Маленького чемпиона» в этом году традиционно будут бороться ребята от 6 месяцев до 6 лет. Задача самых юных участников — ползком преодолеть заданную дистанцию, малышам постарше ее придется пробежать.

Претенденты на звание «Маленького чемпиона» будут соревноваться в шести возрастных группах:

- с 6 месяцев до года;

- с года до 2 лет;

- с 2 до 3 лет;

- с 3 до 4 лет;

- с 4 до 5 лет;

- с 5 до 6 лет.

Оказаться на финише важно не только первым, но и без посторонней помощи. Для особо отличившихся на дистанции будут свои номинации, в том числе и за самый креативный костюм. Участвовать в проекте могут дети и родители со всей Челябинской области. Главное не опоздать на забег 27 мая в ДС «Юность».