«Поел невнятное, оделся в безвкусное»: журналист КП-Челябинск лишился зрения и понял, как живут слепые

Жизнь незрячих людей полна опасностей, о которых мы и не подозреваем. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вот идет себе слепой человек по улице условного Челябинска. С палочкой, может, собакой. В черных очках и кепке. Мы пролетаем мимом него, погруженные в свои мысли, почти мгновенно забываем инвалида и его проблемы. И у нас нет времени, чтобы остановиться и задуматься о том, что он чувствует, и каким приключением становится для него каждый выход на улицу. Журналист КП-Челябинск прошел квест, в котором ненадолго почувствовал себя слепым и попытался выполнить бытовые задачи, ставшие для него невероятным мучением.

Во дворце спорта «Юность» проходил строительный форум и выставка Izbushka, где среди серьезных заседаний спрятался квест с интригующим названием «Невидимая реальность». Его авторы – группа студентов РАНХиГС, команда «Эскитон». Они не первый раз организуют тренинги, экспертами в которых выступают реальные люди с ограниченными возможностям: колясочники, слепые. Благодаря этому ощущается все правдоподобно. Почти как если бы вы вдруг проснулись, в глазах темнота, а жить как-то надо.

Нас выстраивают в линию и объявляют, что сейчас завяжут глаза. Правила озвучивает девушка с поставленным и даже чересчур командным голосом. Чувствую себя неловко, мне же писать надо будет, как-то заметки делать. Еще и фотограф как назло заболел и в последний момент сообщил, что работать сегодня придется без него. Уровень скептицизма в моем сознании зашкаливает, но я поддаюсь условиям. Девушка-волонтер завязывает мне глаза, и я теряюсь в темноте.

По горкам мы шли как узники тюрьмы. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Стоишь в этой повязке секунду, минуту. Тут тебе говорят – надо куда-то идти, будут препятствия. Поведут нас змейкой. Я мысленно начинаю жалеть свои свежие винтажные Solovair, но быстро вспоминаю – я же обул побитые жизнью и временем «Мартинсы». Вот она – жизнь слепого! С иголочки выглядеть почти нереально.

Идем мы по площадке. Полная тишина, все молчат, лишь жужжат машины на соседней дороге и изредка «привязанный» ко мне волонтер шепчет, что сейчас будет препятствие - тогда начинаю семенить и идти осторожнее. Из-за черной повязки пока чувствую себя больше не слепым, а каким-нибудь не особенно опасным заключенным американской тюрьмы «Гуантанамо». Им тоже перекрывают глаза и водят друг за другом. Ощущения для меня не самые приятные. Спасибо, что без дубинки по ягодицам!

Нагулявшись, мы пришли к угощениям. Нет, маски снять не разрешили. Говорят – ешьте, как едят люди без зрения. Тащить в рот что-то непонятное страшновато. Стою перед столом с тарелками, правой рукой нащупал ложку – предмет, которым в жизни ничего кроме супа не ел. Прошу вилку, но нельзя. Волонтер тут же шепчет, что слепые то вилками и не пользуются почти, опасно же. И правда – можно больнюче ткнуть в лицо, глаз выколоть…

В еду нет-нет, а рукой залезешь. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Таааак, что-то нащупал левой рукой. Пальцами нечаянно прикоснулся к какой-то крупе. Негигиенично, ну и пусть. Набираю целую ложку, кидаю в рот. А вкуса не чувствую! Слышу, что кто-то из соседей говорит «гречка» и решаю сжульничать - пусть будет гречка! Дальше легко проглатываю рис, яблоко, банан, чуть морщусь от сладости варенья. Волонтер подсказывает – еще что-то не назвал. Иду по второму кругу и мне опять попадается безвкусная крупа. Жую, жую. Пшенка? Нет… Опять ложку. Ничего не понимаю! А оказалось, что я в прошлый раз гречку пожевал, а не назвал. Вот пару лишних ложек и съел. Предлагают попить воды. Вот тут я мастер. Налью что угодно, куда угодно и в любом положении – даже бывалые бармены обзавидуются. Поэтому вскидываю бутылочку и наполняю стаканчик.

С ролью слабовидящего я уже свыкся. По пути к следующей точке замечаю, что с палочкой идти было бы гораздо удобнее. Да и в деревню бы уехать неплохо – там потише, машины так не шумят. Уже фантазирую, с какой улыбкой объявлю своей женщине, что посуду больше не мою! Из погружения выводит лишь командный голос организатора, которая раздает задания.

Фото: предоставлено "Комсомолке"

Но следующее задание совсем выбивает меня из колеи. Участников квеста ставят перед столом и просят приодеться для выхода на улицу. Шапку, шарф, перчатки. Важное условие – нужно еще и выглядеть опрятно. Едва ли мне это удается. Потому что на голове у меня оказывается неясного цвета кепка, что-то кидаю на плечи. Перчатки малы и однозначно женские. Еще и туфли побитые…

В общем, жить смог бы, наверное… Но жизнь это была бы тяжелая. Без чужой помощи ходил бы в несочетающихся по цвету вещах, весь грязный и оборванный. Ел бы что-то бесцветное, невнятное и оттого совсем не вкусное. А как же эстетика? Как бы я заценил долгий взгляд Райана Гослинга в фильме «Драйв»? Как бы любовался своими кошками или смеялся над кривляньями Гомера Симпсона? Да никак. Не жил бы, а существовал.

А многие слепые ведь умудряются жить, создавать семьи, работать, что-то творить. А еще есть люди, которые привлекают внимание к проблемам инвалидов. И те, кто работает над инклюзивной городской средой. После получаса в кромешной тьме больше начинаешь ценить и их работу, и труд создателей квеста. Даже девушки со слишком командным голосом.

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