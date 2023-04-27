Вместо стройности — 12 лет колонии: женщина заказала БАДы для похудения и нарвалась на уголовную статью

Среди биологически активных добавок оказались запрещенные вещества. Фото: Уральское таможенное управление

40-летняя жительница Челябинска нарвалась на уголовную статью после заказа БАДов через интернет. Женщина мечтала похудеть. Нашла какие-то добавки в сети, оплатила и заказала доставку по почте. Через несколько недель ожидания заветный товар приехал в Челябинск. Довольная женщина пришла забирать его на почту, но там ее встретили сотрудники таможни.

В результате досмотра выяснилось, что в той самой посылке лежали 378 капсул сибутрамина. Это сильнодействующее вещество, производное от амфетамина. В Россию его можно завозить только при наличии документов, которые подтвердят, что лекарство назначил врач.

У женщины этих документов не оказалось, поэтому против нее могут завести уголовное дело за контрабанду. Сейчас материалы дела передали в МВД, где и примут решение, что делать с челябинкой. По закону ей грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы на срок до 12 лет.

Это уже не первый случай, когда челябинцы заказывают препараты для похудения, в которых содержится сибутрамин. В прошлом году по этому поводу завели 9 уголовных дел.

— На сайтах, где производится закупка, информация о действующем веществе в составе БАДа чаще всего отсутствует. Чтобы не попасть в подобную «неприятную» ситуацию, обращайтесь в таможенные органы за консультацией, — рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

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