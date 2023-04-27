Как в «Маке» или сельском кафе? В Челябинске протестировали гамбургеры и митболы для школьных столовых

Своим мнением о новом меню поделись родители и дети. Фото: Егор ИВЛЕВ

В меню школьных столовых Челябинска могут появиться бургеры, митболы и пельмени. Их, а также целый перечень почти ресторанных блюд, попробовали ученики и родители лицея №11. Свое мнение они зафиксировали на бумаге и передали специалистам Комбината питания, которые решат, что будет пользоваться успехом, а что на кухни лучше не вводить. Журналист КП-Челябинск побывал на дегустации, узнал, каков на вкус бургер из школьной столовой, и выяснил у диетолога, насколько вредна или полезна котлета в булке.

«Звезда» дегустации – гамбургер. Фото: Егор ИВЛЕВ

Главным соусом и приправой еды из школьной столовой для меня всегда было разочарование. Чего бы ты ни ждал, все равно будет невкусная каша, странная котлета и жидкое пюре. Меню не просто не интриговало, оно отбивало интерес к жизни. Прием пищи превращался в мучение. Поэтому нормальному питанию я предпочитал булки, пиццу и купленную в соседнем магазине газировку. У современных и будущих школьников все может измениться.

11 лицей, столовая. Играет лаундж-музыка, в зале сидят матери с детьми. В центре выставлены столы, наполненные едой – самое видное место занимают они, гамбургеры. Глядя на них, школьники облизываются. Другие блюда их будто не интересуют. Звучит подводка, потом вступительная речь директора комбината питания. И, как сигнал стартового пистолета, приглашение к столу.

За секунды появилась очередь. Фото: Егор ИВЛЕВ

У тарелок с гамбургерами мигом оказывается большинство гостей. Разлетается блюдо за минуту. Дальше участники дегустации становятся более избирательны. Проходят мимо фритаты «Морской», читают состав: минтай, яйцо, масло. Ингредиенты простейшие, но подача и название решают – люди заинтересованно накладывают порцию. Рядом еще рыбка в сырной корочке – отличное решение, дети ведь обожают все в сыре. Выглядит и пахнет каждое блюдо интересно. Бесцветные котлеты и серая каша из моего прошлого кажутся дурным сном.

Вижу, как парень жует тот самый гамбургер. Но что-то лицо у него не расплывается в счастливой улыбке. Причмокнув губами, он делает глоток компота. Видно, суховато.

Суховато, нужен компот. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Булочка хорошая, котлета тоже, не жирная. Здесь еще зелень, огурчик. А вот соуса нет, – рассказал школьник.

Действительно, соуса в этих гамбургерах нет. Как мне объяснили технологи, ответственные за приспособление фаст-фуда к реалиям школьных столовых, добавить соус не позволяет СанПиН. По нормативам можно использовать либо сметану, либо горячую томатную пасту. Поэтому никакого майонеза, кетчупа или секретной добавки «Биг Мака». Зато диетолог одобряет подход Комбината питания к приготовлению пищи – современно и полезно.

Некоторые блюда особым интересом не пользовались. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Если бургер не складывать в такой форме, а разложить на тарелку, то мы увидим кусочек мяса, овоща, огурчик, сыр. Если разложить и добавить чуть больше овощей, то получается полноценный вариант перекуса. Если добавить хороший напиток, то пройдет идеальным образом пищеварение и мы получим хороший обед, – объяснила диетолог Людмила Потемкина.

Вижу, как несут пельмени. Ммм, по виду совсем как домашние. Повар говорит, что лепили сами, совсем не сложно и не особо трудозатратно. Так продумано все меню – чтобы готовить могли в каждой школе.

Все участники дегустации оставили отзывы. Фото: Егор ИВЛЕВ

Почти нетронутыми до конца дегустации оставались вегаболлы. Признаюсь, название новое и для знающего английский меня. Читаю описание. Да это же фрикадельки с капустой в сырной оболочке. Пробую – прекрасно. Под другим соусом где-нибудь в ресторане с меня стрясли бы приличную сумму. Может, людей отпугнуло неясное имя блюда…

– Митболы и вегаболлы – это не просто фрикадельки. У них другая технология приготовления. А название выбрали потому, что сейчас людям нравится изучать иностранные языки, тем более, детей всегда интересовало все новое, – вежливо сообщают мне технологи.

Готовили все в обычной столовой. Фото: Егор ИВЛЕВ

Наевшись, люди начали делиться впечатлениями. По бургерам отзывы смешанные и у детей, и у родителей – суховато, но вкусно и есть интересно. Здоровее и вкуснее, чем в сельских кафе, где котлету со сковородки кладут между хлебом и заливают майонезом. Полезнее, чем в «Маке». И самое главное – вместо безвкусных каш и жидкого пюре. Значит, никакого детского гастрита и расстройств приема пищи. И это очень круто.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru