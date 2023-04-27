«Что орете? Ведите себя нормально!»: в Челябинске публичные слушания по новому ЖК на Лесопарковой едва не переросли в драку

Забит был весь Дом архитектора. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Дом архитектора в Челябинске переполнен людьми. Они стоят на улице, забит холл. На входе в актовый зал толпа. Сегодня здесь обсудят почти двадцать вопросов главные из которых – новый ЖК на месте профилактория «Солнечный» на улице Лесопарковой и изменение формата публичных слушаний.

Слушания начинаются со скандала. Люди жалуются, что многих не пустили в актовый зал. Кто-то оказался недоволен регламентом. Из-за большого числа вопросов предлагают разбить их на несколько мероприятий.

Новый формат

Кричащий народ больше всего волнует один вопрос – изменение формата публичных слушаний. В дополнение к ним предлагают ввести публичные обсуждения. Проголосовать также можно будет онлайн, через Госуслуги. Так участвовать в жизни города смогут не только те, у кого есть время, чтобы прийти на очные обсуждения. Такая же система действует, например, в Казани. Но у этой идеи есть и противники.

– Зачем превращаете слушания в набор бумажек?, – кричит мужчина.

Среди поводов для беспокойства противников нововведения – невозможность участвовать в голосовании пенсионеров и создание барьеров между людьми и властью. Вот только ведут себя «оппозиционеры» необычно – кричат в микрофон, нарушают регламент и ведут дискуссии, чем сильно тянут время.

Часть зала кричит «отклонить». Все начинает напоминать нечто среднее между рабоче-крестьянской революцией и балаганом. В помещении к тому же жарко, люди обмахиваются бумагами как веерами.

Главному архитектору пришлось несколько раз повторять одно и то же кричащей толпе. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Кажется, что недовольные не понимают одного – публичные слушания в Доме архитектора сохранятся, а нововведение их дополнит. Об этом несколько раз говорит главный архитектор города Павел Крутолапов. Но, кажется, кто-то пришел лишь поскандалить. Вопрос решают отправить на комиссию.

ЖК на месте профилактория «Солнечный»

Следом идет обсуждение проекта постройки ЖК на месте профилактория «Солнечный». Представители застройщика подробно рассказывают о планах: дом, школа, детский сад, облагороженная территория, машиноместа… И все это на месте офисного центра в побитом жизнью здании. Но противники находятся и у этого проекта.

– Деревья будут сохранены. Те, которые сохранить не получится, будут перенесены. Территория будет пешеходопроницаема. Прорабатывается дополнительный доступ в бор путем создания дополнительного пешеходного подхода, – рассказывает представитель застройщика.

Выступает заместитель министра экологии. Он объясняет, что земельный участок находится за пределами бора и охранной зоны. Любимому челябинцами лесу новые дома не повредят.

Спрашивают про доступ чистого воздуха в город. Микрофон берет архитектор ЖК и объясняет, что предполагается застройка отдельными массами. Циркуляции воздуха здания мешать не будут. Депутат Центрального района, противница ЖК, начинает что-то кричать высоким голосом.

Мужчина выхватывает микрофон. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

– Вы что там орете? Ведите себя нормально, – успокаивает ее почетный горожанин Виталий Рыльских.

Опять аргументы против стройки, построенные на собственном мнении. Напряжение растет. Уже ссорятся участники слушаний в зале. Кажется, что сейчас начнется драка. Но обошлось. Вопрос отправляется комиссии. После этого почти половина зала покидает помещение.

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