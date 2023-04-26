Награды по заслугам: президент Владимир Путин отметил высокие заслуги перед страной жителей Челябинской области

Ольга Шерстобитова получила награду из рук Алексея Текслера за преданное служение делу на металлургическом предприятии. Фото: пресс-служба губернатора.

В день вручения наград в правительство Челябинской области съезжаются машины со всего региона. Это прием для рядовых инженеров и слесарей предприятий, работников птицефабрики или хлебзаводов, которые не один десяток лет посвятили себя одному делу. Президент Российской Федерации Владимир Путин своим очередным указам наградил за высокие заслуги перед страной жителей Челябинской области. Государственные награды вручил губернатор Алексей Текслер.

— Среди награжденных много рабочих и инженеров наших стратегических оборонных предприятий, — подчеркнул глава региона. — Это не случайно. Южноуральские оборонщики за последнее время в разы увеличили объемы выпускаемой продукции. Заводы четко выполняют гособоронзаказ, люди работают ответственно, понимая важность своего труда. Заслуженные награды сегодня получат работники Челябинского кузнечно-прессового завода, Федерального ядерного центра в Снежинске, заводов «Пластмасс», «Кристалл», ряда других предприятий. Спасибо за ваш неравнодушный подход к делу, за трудовой подвиг. Также благодарю наших общественников и волонтеров.

ОБОРОНА И МЕТАЛЛ В ХРУПКИХ РУКАХ

Вот за наградой выходит хрупкая высокая девушка в красивом платье. В зале ее объявляют: «…сборщице боеприпасов за вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу объявить Благодарность Президента Российской Федерации». После награды она признается: работа физически тяжелая, но очень нужная сейчас для страны, поэтому даже не задумывается о другой профессии, хотя училась на повара и швею.

Почти все свое рабочее время за чертежами проводит Ольга Шерстобитова. Она пришла инженером на Магнитогорский механоремонтный комплекс после института, когда ей было 22, и осталась на 36 лет.

— Наше предприятие обеспечивает работоспособность Магнитогорского металлургического комбината, — рассказывает ведущий инженер-конструктор Ольга Шерстобитова. — Без чертежей ничего не сделается, ни одна деталь, не пройдет ни один ремонт, это основа, самое начало. Мы чертим деталь, затем ее делают на ММК.

За свой многолетний труд сегодня Ольга Шерстобитова получила звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Высоко оценен Президентом России труд врачей Челябинской области. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено главврачу областной клинической больницы Светлане Михайловой, заведующему отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Сергею Пискунову и заместителю главврача Челябинской областной клинической больницы Ие Сапожниковой.

Также губернатор Алексей Текслер вручил региональные награды: знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью», почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области», Почетную грамоту и Благодарность губернатора Челябинской области.