Власти вводят режим ЧС: в Курганской области начали эвакуировать людей из-за крупных природных пожаров

Площадь пожаров достигла 6 тысяч квадратных метров. Фото: телеграм-канал губернатора Вадима Шумкова

В Кетовском районе Курганской области крупный природный пожар перекинулся на деревню Логоушка. По данным главного управления МЧС по региону, пламенем уже охвачены жилые дома и строения. Сейчас спасатели не только борются с огнем, но и эвакуируют жителей.

— Горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6000 квадратных метров, и сухая растительность на площади 80 га. К месту пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В ликвидации последствий дополнительно будут задействовать пожарных из Челябинской и Тюменской областей. Также к месту ЧП были направлены аэромобильные группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

Губернатор Вадим Шумков в своем телеграм-канале сообщил, что в населенных пунктах Кетовского округа и в микрорайонах Утяк и Зайково города Кургана сейчас фиксируется очень сложная ситуация. По его словам, пожары произошли сразу с нескольких сторон.

— Органы власти совместно с сотрудниками полиции ведут эвакуацию. Просьба помогать им осуществлять свою работу. В случае опасности эвакуироваться самим и позаботиться о своих родственниках и детях, — заявил Вадим Шумков.

В пресс-службе правительства Курганской области, сообщили что всех эвакуированных жителей Логоушка будут увозить на автобусе в село Лесниково. Людей временно разместят в санатории-профилактории курганской сельскохозяйственной академии. Для жителей микрорайонов Утяк и Зайково развернут пункт временного размещения в загородном оздоровительном лагере «Звездный».

— Пациентов и персонал Сычевского психоневрологического инетрната – это около 200 человек – эвакуировали в учреждение соцзащиты села Кипель, — добавили в региональном правительстве.

На территории Кетовского района введен режим ЧС. Сотрудники ГИБДД осуществляют дежурство на автодороге «Иртыш» в пределах станции Введенское и деревни Логоушка.

— Дорожные полицейские несут службу в усиленном режиме и осуществляют сплошную остановку транспорта, проводят беседы с водителями, обращают внимание на необходимость снижать скорость до безопасной, а также предлагают отказаться от поездок по автодороге «Иртыш» на территории Кетовского округа либо найти альтернативные пути объезда, — сообщили в ГИБДД Кургана.

Фото: ГИБДД Кургана

Ситуацию с тушением пожара осложняет погода. По данным Курганского ЦГМС, температура воздуха в регионе 27 апреля составляет +20, +25 градусов. Кроме того, порывы ветра доходят до 17 м/c.

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