Мир. Труд. Мотосезон: байкеры Челябинска громко открыли сезон

На традиционное событие приехали около 200 байкеров. Фото: соцсети.

Байкеры Челябинской области открыли мотосезон, проехав огромной колонной по центру Челябинска. По оценкам организаторов, 29 апреля в Челябинске со всей области собрались около 200 мотоциклистов. Лозунгом в этом году стала фраза «Мир. Труд. Мотосезон».

Стартовала колонна от Театральной площади. Фото: соцсети.

Стартовали байкеры от Театральной площади, а конечной точкой стало начало улицы Молодогвардейцев. Колонна проехала в сопровождении сотрудников ГИБДД.

Финишировали байке на улице Молодогвардейцев. Фото: соцсети.

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