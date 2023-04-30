Взяли лопаты и бросились тушить: жители Бредов чуть не лишились Центрального парка отдыха

Жители пытались сами потушить пожар, но не смогли. Фото: газета "Сельские новости".

Жители Бредов сегодня наблюдали, как горит их Центральный парк культуры и отдыха. Здесь находится их памятник ветеранам Великой Отечественной войны, стадион, волейбольная площадка. Здесь тренируются юные спортсмены-лыжники, любители устраивают пробежки. Но сегодня парк мог уничтожить огонь. Жители не стали молча наблюдать, как горит их единственное и самое любимое место для прогулок.

— Мы увидели черный столб дыма. Когда поняли, что это парк, взяли лопаты в ближайших домах и начали тушить, — рассказал КП-Челябинск заместитель атамана Брединского казачьего общества Евгений Рудяков. — Мы живем в степи, и парк — это единственный наш островок, оазис. Единственное место где можно почувствовать себя в лесу, подышать сосновым духом!

Евгений Рудяков также рассказал, что первым увидел огонь и вызвал пожарных тренер детско-юношеской спортивной школы Александр Крылов, который живет недалеко от парка. Не дожидаясь помощи, жители взяли лопаты, но сами не справились: сильный степной ветер быстро разносил огонь.

Брединцев сегодня объединил пожар в единственном парке. Фото: Черное&Белое Бреды|Брединский район/vk.com

— Оперативно сработала пожарная служба, лесничество, приехала пожарная машина из Карталов, — говорит представитель казачества. — Казаки, предприниматели, дети, взрослые — все кинулись на тушение пожара.

Пожар произошел сегодня, 30 апреля, в районе 3 часов дня, но запах гари в поселке стоит до сих пор. , Брединцы вспомнили, что на этот случай в парке всегда стояла бочка с водой, однако в самый горячий период ее почему-то не оказалось.

— В парке стояла бочка для таких случаев, — говорит Екатерина Семенова. — Бочка исчезла, а ведь это всё муниципальная собственность.

Высокое пламя напугало жителей. Фото: Черное&Белое Бреды|Брединский район/vk.com

В МЧС по Челябинской области журналисту КП-Челябинск сообщили, что официально это территория лесничества.

— Горела лесная подстилка на территории Брединского лесничества в поселке Бреды на площади 0,5 Га, — уточнили в МЧС. — Возгорание ликвидировано. Угрозы домам нет.

На тушение пожара в парке были брошены 8 единиц техники: от МЧС, лесничества и администрации района.

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