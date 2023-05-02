Если что-то пойдет не по плану, примите это: астропрогноз на 2 недели мая, когда Солнце соединится с Ураном

Нет ничего страшного в том, что что-то пойдет не так. Фото: freepik.com

Начало мая будет богатым на астрологические события. Жителей ждут ретроградный Плутон, полнолуние, лунное затмение и соединение Солнца с Ураном. Как каждое из них влияет на людей и как из этого извлечь пользу, объяснила астролог Екатерина Шувалова.

2 мая будьте аккуратны в коммуникациях с другими людьми. Не будьте очень упрямы в своих суждениях, старайтесь находить компромиссы и смотреть на ситуации с разных сторон.

Ну и ретроградный Меркурий пока ещё действует, поэтому до середины мая лучше не начинать ничего кардинально нового. Посвятите время завершению текущих дел.

Также 2 мая Плутон развернётся в Ретроградное движение. Сейчас действует противостояние между старыми нравами, принципами и устоями и совершенно новым миром. Но старому не суждено победить, потому что Плутон переходит в знак Водолея, что символизирует начало нового цикла.

На каждого из нас Плутон также влияет, поэтому если вы чувствуете, что в вашу жизнь входит что-то новое, не цепляйтесь за старое. Удержать его все равно, скорее всего, не получится: энергия Плутона как мощное цунами смывает все, что вам уже не нужно, где вы получили опыт. И провоцирует двигаться дальше.

5 мая нас ожидают полнолуние и лунное затмение. Луна будет находиться в знаке Скорпиона, что может усилить внутреннюю тревогу или переживания. Постарайтесь не зацикливаться на негативных эмоциях в этот день, отпускайте всё плохое. Этот день хорошо подходит для рефлексии: выпишите на бумагу ситуации, которые вас триггерят. Подумайте, что именно вас задевает и почему? Как правило, те качества, на которые мы реагируем отрицательно, нам сложно проявлять самим.

С 6 по 12 мая Солнце будет находиться в соединении с Ураном, что может усилить появление внезапных, неожиданных ситуаций. Чтобы не наломать дров, старайтесь не принимать решений на импульсе, а взвешивайте и анализируйте свои действия. Вы можете сами активировать эту энергию, попробовав сделать привычные дела по-другому: например, выбрать новый маршрут к месту работы или подумать, как можно использовать гаджеты для упрощения рутинных действий.

А если что-то идёт не по плану, принимайте это: возможно, ситуация покажет вам новые пути решения.

С 9 по 22 число могут обостряться конфликты в коллективах, особенно на почве различия во взглядах. Чтобы избежать напряжения, не нужно навязывать окружающим свою точку зрения, ведь каждый имеет право думать так, как он считает нужным.

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