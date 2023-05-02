Челябинка получила и потратила материнский капитал за несуществующего ребенка

Женщина нелегально получила свидетельство о рождении ребенка и маткапитал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске будут судить женщину, которая получила и потратила материнский капитал за несуществующего ребенка. В мае 2018 года она пришла в ЗАГС Ленинского района и заявила о пополнении в семье. Все данные о малыше она выдумала.

В итоге женщина получила свидетельство о рождении и пошла с ним в пенсионный фонд, чтобы оформить материнский капитал. Как ни странно, схема сработала, и дамочке достались заветные 453 026 рублей. Деньги она обналичила через незаконную схему.

Но в итоге предприимчивую мадам поймали. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

— Похищенными денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Решать судьбу челябинки будет Ленинский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.