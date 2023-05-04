Погода в Челябинске на июнь 2023: лето придет с начала месяца

В июне обещают несколько деньков, когда жители Челябинска будут изнывать от жары Фото: Евгения ГУСЕВА

Первый месяц лета обещает быть солнечным и теплым. По крайней мере, на основе долгосрочных прогнозов, которые делают метеорологи, основываясь на статистике прошлых лет. Мы изучили погоду на июнь 2023 года в Челябинске и с уверенностью заявляем: этим летом будет жарко.

По данным Яндекс.Погоды, 1 июня в Челябинске будет +21 градус днем и +17 ночью. С 5 числа температура пойдет на понижение и спустится до +18 и +13 соответственно. Это самый минимальный показатель, который обещают в июне.

К нормальной температуре вернемся в середине месяца: уже к 16 июня воздух в Челябинске прогреется до +25. Примерно на этом же уровне столбики термометров будут держаться еще неделю, достигнув максимальной планки в +26 днем и +20 ночью к 21 июня.

Затем температура будет постепенно снижаться, достигнув 20 градусов выше нуля в последний день месяца.

Синоптики Gismeteo считают, что июнь выдастся менее теплым. Если в первых числах будет +18-19 градусов, то уже в первые выходные столбики опустятся до +12 градусов и пойдет дождь. Ночные температуры и вовсе достигнут отметки в +8.

Со второй недели уже распогодится: сначала обещают +16, затем +20, а после и вовсе +23 градуса. Но все теплые дни будут сопровождаться грозовыми тучами и дождями.

К 16 июня и вовсе похолодает: на улице будет +13 градусов и облачно.

Сервис WorldWeather дает более оптимистичные прогнозы. По их данным, температура в июне 2023 в Челябинске не опустится ниже +20 градусов. 13 июня будет самый холодный день с такими показателями.

В течение всего месяца столбики термометров будут показывать +21…+23 градуса. С 17 числа температура вырастет еще на градус, а к 20-м числам и вовсе раскалится до +26. Затем на смену придут более комфортные +23 градуса и тучи, которые помогут пережить жару в городе в первый месяц лета.

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