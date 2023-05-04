Появилось положение о забеге «Маленький чемпион—2023»

Рассказываем о регламенте и правилах участия в забеге Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1. Цели и задачи проведения мероприятия

17-й открытый фестиваль «Маленький чемпион» среди детей раннего дошкольного возраста проводится с целью приобщения детей совместно с родителями к здоровому образу жизни и активным занятиям физическими упражнениями.

2. Организаторы мероприятия

Непосредственное проведение соревнований возлагается на организатора — челябинский филиал АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

3. Место и сроки проведения мероприятия

Фестиваль проводится в два этапа:

I этап — прием заявок с 26 апреля 2023 года до момента формирования полного списка участников— 20 мая 2023 года.

II этап — фестиваль, 27 мая 2023 года, дворец спорта "Юность" (Челябинск, Свердловский пр., 51).

4. Требования к участникам и условия их допуска

4.1. К фестивалю допускаются мальчики и девочки по возрастным группам:

I группа: мальчики-девочки с 6 месяцев до 1 года;

II группа: мальчики-девочки с 1 года до 2 лет;

III группа: мальчики-девочки с 2 лет до 3 лет;

IV группа: мальчики-девочки с 3 лет до 4 лет;

V группа: мальчики-девочки с 4 лет до 5 лет;

VI группа: мальчики-девочки с 5 лет до 6 лет.

Возраст участников соревнований определяется на 27 мая 2023 года.

4.2. По прибытии на место проведения мероприятия родители или законные представители участников отмечаются на стойке регистрации, получают номер и допускаются к старту.

4.3. К старту не допускаются участники, не прошедшие регистрацию, а также участники, пропустившие время забега своей категории.

4.4. Максимальное число участников —1000 человек.

4.5. Участие в мероприятии бесплатное.

4.6. Категория мероприятия 0+.

5. Регламент проведения мероприятия

5.1. Дети первой возрастной группы должны проползти на четвереньках дистанцию длиной в 7 метров.

Одному из родственников разрешается двигаться впереди ребенка на четвереньках с игрушкой или интересующим ребенка предметом и поддерживать ребенка словесно. Физическая помощь не допускается!

5.2. Дети второй возрастной группы должны преодолеть дистанцию в 7 метров пешком. Одному из родственников разрешается двигаться впереди ребенка с игрушкой или интересующим ребенка предметом и поддерживать ребенка словесно. Физическая помощь не допускается!

Если ребенок старше 1 года, но он еще не научился ходить самостоятельно, он участвует в забеге первой возрастной категории, которая ползет. При том физическая помощь родителей также не допускается.

5.3. Дети третьей и четвертой возрастной группы должны преодолеть дистанцию в 7 метров бегом также без физической помощи родителей.

5.4. Участники пятой и шестой возрастной группы преодолевают дистанцию в 7 метров с препятствиями.

5.5. Время прохождения дистанции по каждой беговой дорожке фиксируется на секундомер отдельным судьей.

5.6. Участнику предоставляется один зачетный забег по соревновательному участку.

5.7. Переход с ползания на бег (в первой группе) влечет за собой дисквалификацию участника.

5.7. Определение победителей проводится в трех возрастных категориях. Награждение – после финиша последнего участника в возрастных категориях и подведения итогов судейского корпуса. Награждение призеров за 1, 2 и 3 места в каждой категории. Призеры получают дипломы и призы от партнеров мероприятия.

5.8. Организатором и партнерами мероприятия могут учреждаться специальные номинации. Победители в специальных номинациях награждаются дипломами и призами от партнеров мероприятия.

5.9. Решение судейского корпуса не оспаривается.

6. Порядок проведения мероприятия*

9:00 — регистрация участников;

10:00 — торжественное открытие;

10:20 — начало забегов.

*Точный временной регламент мероприятия будет сформирован после 20 мая 2023 по итогам обработки всех заявок участников.

Вся подробная информация будет выложена на сайте организатора — chel.kp.ru и в официальной группе мероприятия во "ВКонтакте" vk.com/champions_che.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

8. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьба с ними

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований не допускается.

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в соответствии с федеральным законом от 23.07.2013 №1 98-ФЗ, статья 26.2., другими федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.

9. Ответственность сторон

9.1. Все участники фестиваля должны иметь страховой полис обязательного медицинского страхования.

9.2. Организатор, а также компании, прямо или косвенно связанные с мероприятием (все вместе), не несут ответственности за возможные ущерб здоровью, жизни и материальный ущерб, полученные участником, а также третьими лицами в ходе мероприятия.

9.3. Родители или законные представители участника гарантируют, что он находится в надлежащей физической форме и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в мероприятии.

9.4. Информация о порядке проведения мероприятия публикуется на сайте организатора — chel.kp.ru и в официальной группе мероприятия во "ВКонтакте" vk.com/champions_che.

9.5. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения фестиваля по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее положение с публикацией этих изменений на сайте организатора и в официальной группе мероприятия во "ВКонтакте". Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации.

9.6. Принимая участие в мероприятии, родители или законные представители участника выражают согласие со всеми условиями настоящего положения.

9.7. Родители или законные представители участника признают право организаторов без какой-либо компенсации или ответственности использовать персональную информацию об участнике по его усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием участника в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а так же право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.

9.8. Результат проведения мероприятия и итоговая статья о его проведении будут опубликованы на сайте и на официальных страницах.

10. Заявки на участие

Предварительная регистрация участников соревнований, с указанием фамилии, имени и отчества родителей или законных представителей участника, их телефона, имени, фамилии и даты рождения ребенка проходит с 26 апреля 2023 года и до момента формирования полного списка участников — 20 мая 2023.

Регистрация проходит по ссылке .