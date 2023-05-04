На машинах, футболках и аватарках: как челябинцам принять участие в акции «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" в этом году будет проводиться в новых форматах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вместо традиционного шествия в этом году жителям Челябинской области предложили три новых способа почтить память своих отцов, дедов и прадедов, сражавшихся за Родину. Рассказываем подробно, как присоединиться к акции.

Накануне празднования Дня Победы автовладельцы могут разместить на окне машины фотографии своих ветеранов. Таким образом портрет героя семьи будет виден не только в знаменательный день, но и в течение нескольких дней до и после праздника. Участвуя в акции «Бессмертный полк на автомобилях», прикрепить портрет ветерана можно на заднее или боковое стекло автомобиля. Если же стекла тонированные, можно закрепить фото снаружи, но необходимо позаботиться о водонепроницаемости портрета.

Распечатайте фотографию ветерана и закрепите ее на стекле автомобиля. Фото: предоставлено организаторами акции

Ваш герой всегда будет с вами, если вы сделаете его изображение на своей одежде. Фотографию ветерана можно распечатать самостоятельно, поместить ее в файл и закрепить на футболке. Вместе с тем, нанести фото ветерана на одежду возможно в полиграфической компании. Они могут не только изготовить для вас особенную вещь с принтом, но и сделать термонаклейку, которую вы сможете нанести на одежду самостоятельно при помощи утюга.

Закрепите фото своего героя ВОВ на одежде. Фото: предоставлено организаторами акции

Всем участники акции могут сделать фото в оформленной таким образом одежде и выложить на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #героиснами. Так у организаторов акции будет возможность сделать видеоколлаж, который позже разместят на интернет-ресурсах Бессмертного полка России.

Кроме того, можно написать семейную историю про участника Великой Отечественной войны на странице в социальной сети, а также поменять аватар на портреты своих героев. Главное – добавить хэштег #нашБессмертныйполк, чтобы организаторы смогли увидеть и добавить вашу историю на свои интернет-ресурсы. Так про героя семьи прочитает как можно больше людей, вдобавок история навсегда останется на просторах сети.

Поставьте фото героя вместо своей аватарки в социальной сети, поделитесь с подписчиками историей. Фото: предоставлено организаторами акции

Отметим, празднично украсить портрет можно с помощью специального конструктора на сайте.

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