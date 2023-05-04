В результате пожара сгорели садовые домики Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В садах под Челябинском случился крупный пожар. В эти минуты полыхает СНТ Станкостроитель-3, который считается территорией Копейска, и СНТ Тракторосад-3 в микрорайоне Чурилово.

— В настоящее время сотрудники Челябинского гарнизона работают около СНТ Тракторосад 3. Горит камыш разрозненными очагами, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

А вот со Станкостроителем-3 все сложнее. Сначала горела трава, но потом огонь перекинулся на садовые домики и другие постройки. Сейчас есть угроза распространения пожара.

— Пожар перешел на 2 садовых домика и 5 надворных построек на площади 40 квадратов, — добавили в МЧС.

Дым от пожара виден издалека. Фото: соцсети

На месте работают сотрудники МЧС, 4 трактора проводят дополнительную опашку.

Обновлено 14:30.

По новой информации от МЧС, от пожара пострадало уже 3 садовых домика. Общая площадь горения увеличилась до 60 метров, а ситуацию усложняет сильный ветер, сухая погода и плотная застройка.

Однако, пожар удалось локализовать. В настоящий момент угроза распространения огня снята.

— Всего на месте происшествия задействовано 62 человека и 15 единиц техники, — рассказали в МЧС.

Так выглядит один из сгоревших домиков Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

ПОЛИВАЛИ СВОИМИ СИЛАМИ

На месте происшествия оказался наш корреспондент. Он встретил очевидцев пожара, которые рассказали, как все происходило.

— Где-то около 11 я увидел, что вдалеке горит огонь, — рассказал Александр Муравьев, эксперт общественной палаты Челябинской области, садовод. — Но был сильный ветер, и он дул в нашу сторону. Это означало, что нужно готовиться и встречать. Еще повезло, что вчера воду давали, и садоводы набрали баки, тушили своими силами. Потом я встречал пожарные машины и направлял их по местам горения.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

— Мы увидели, что камыш этот горит. Начали водой тушить, как раз ее давали вчера. Свое вроде отбили, а там у соседей уже огонь был. Я перепрыгнул, начал поливать из ведра, батек подавал. А че там, шифер стреляет, близко не подойдешь, — делится садовод Ильдар.

Этот участок Ильдар отбивал от пожара Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

— Огонь пришел со стороны Metro. Был шквалистый ветер, который и пригнал его сюда. Мы оперативно отреагировали и приступили к устранению, чтобы не дать ему разойтись по всей территории, — рассказал глава СНТ Владимир Муравьев.

Как передает наш корреспондент, пострадало около восьми участков. Но зайти огонь мог гораздо дальше. На момент начала пожара на водных коммуникациях СНТ велись сварочные работы, и они были перекрыты. Увидев первые возгорания, рабочие подручными средствами перекрыли пробоины и запустили воду. К тому же, здесь есть своя пожарная бригада и мотопомпа, которая сделала три рейса.

СПАС ЕЛИ В ПАМЯТЬ О СОСЕДЕ

Садовод Александр сам отбил соседские ели. Рассказывает, что проливал их ведрами, пока пожарные занимались соседними участками. Красивые деревья он не дал погубить в память о соседе — мужчин строил баню, ухаживал за участком, а пару лет назад умер. Баня так и осталась недостроенной, но за участком ухаживали жена и сын. Сейчас крыша бани прогорела, стоят только кирпичные стены.

Те самые ели, спасенные в память о соседе Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Хозяин этого участка уносил останки печки. Здесь сгорела баня, превратились в плавленную рухлядь совсем новые теплицы. Пластик сейчас шумит на ветру, как брошенный пакет.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Одна из жительниц, стоя посреди дороги громко разговаривает по телефону. Женщина уверена — вокруг СНТ должна была быть сделана не только водная преграда, но и опашка земли.

Несмотря на огненный ад, который здесь бушевал, это цветущее дерево не пострадало. Запах свежести от него перебивает даже смрад пожара. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

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