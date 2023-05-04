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Происшествия4 мая 2023 8:43

«Батя ведра подавал, а я поливал»: как садоводы отбивали свои участки от страшного пожара под Челябинском

В садах под Челябинском произошел крупный пожар, загорелись дома
Авторы (2):
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Егор ПОБЕРЕЙ
Егор ПОБЕРЕЙ
В результате пожара сгорели садовые домики

В результате пожара сгорели садовые домики

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В садах под Челябинском случился крупный пожар. В эти минуты полыхает СНТ Станкостроитель-3, который считается территорией Копейска, и СНТ Тракторосад-3 в микрорайоне Чурилово.

— В настоящее время сотрудники Челябинского гарнизона работают около СНТ Тракторосад 3. Горит камыш разрозненными очагами, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

А вот со Станкостроителем-3 все сложнее. Сначала горела трава, но потом огонь перекинулся на садовые домики и другие постройки. Сейчас есть угроза распространения пожара.

— Пожар перешел на 2 садовых домика и 5 надворных построек на площади 40 квадратов, — добавили в МЧС.

Дым от пожара виден издалека. Фото: соцсети

Дым от пожара виден издалека. Фото: соцсети

На месте работают сотрудники МЧС, 4 трактора проводят дополнительную опашку.

Обновлено 14:30.

По новой информации от МЧС, от пожара пострадало уже 3 садовых домика. Общая площадь горения увеличилась до 60 метров, а ситуацию усложняет сильный ветер, сухая погода и плотная застройка.

Однако, пожар удалось локализовать. В настоящий момент угроза распространения огня снята.

— Всего на месте происшествия задействовано 62 человека и 15 единиц техники, — рассказали в МЧС.

Так выглядит один из сгоревших домиков

Так выглядит один из сгоревших домиков

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

ПОЛИВАЛИ СВОИМИ СИЛАМИ

На месте происшествия оказался наш корреспондент. Он встретил очевидцев пожара, которые рассказали, как все происходило.

— Где-то около 11 я увидел, что вдалеке горит огонь, — рассказал Александр Муравьев, эксперт общественной палаты Челябинской области, садовод. — Но был сильный ветер, и он дул в нашу сторону. Это означало, что нужно готовиться и встречать. Еще повезло, что вчера воду давали, и садоводы набрали баки, тушили своими силами. Потом я встречал пожарные машины и направлял их по местам горения.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

— Мы увидели, что камыш этот горит. Начали водой тушить, как раз ее давали вчера. Свое вроде отбили, а там у соседей уже огонь был. Я перепрыгнул, начал поливать из ведра, батек подавал. А че там, шифер стреляет, близко не подойдешь, — делится садовод Ильдар.

Этот участок Ильдар отбивал от пожара

Этот участок Ильдар отбивал от пожара

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

— Огонь пришел со стороны Metro. Был шквалистый ветер, который и пригнал его сюда. Мы оперативно отреагировали и приступили к устранению, чтобы не дать ему разойтись по всей территории, — рассказал глава СНТ Владимир Муравьев.

Как передает наш корреспондент, пострадало около восьми участков. Но зайти огонь мог гораздо дальше. На момент начала пожара на водных коммуникациях СНТ велись сварочные работы, и они были перекрыты. Увидев первые возгорания, рабочие подручными средствами перекрыли пробоины и запустили воду. К тому же, здесь есть своя пожарная бригада и мотопомпа, которая сделала три рейса.

СПАС ЕЛИ В ПАМЯТЬ О СОСЕДЕ

Садовод Александр сам отбил соседские ели. Рассказывает, что проливал их ведрами, пока пожарные занимались соседними участками. Красивые деревья он не дал погубить в память о соседе — мужчин строил баню, ухаживал за участком, а пару лет назад умер. Баня так и осталась недостроенной, но за участком ухаживали жена и сын. Сейчас крыша бани прогорела, стоят только кирпичные стены.

Те самые ели, спасенные в память о соседе

Те самые ели, спасенные в память о соседе

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Хозяин этого участка уносил останки печки. Здесь сгорела баня, превратились в плавленную рухлядь совсем новые теплицы. Пластик сейчас шумит на ветру, как брошенный пакет.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Одна из жительниц, стоя посреди дороги громко разговаривает по телефону. Женщина уверена — вокруг СНТ должна была быть сделана не только водная преграда, но и опашка земли.

Несмотря на огненный ад, который здесь бушевал, это цветущее дерево не пострадало. Запах свежести от него перебивает даже смрад пожара.

Несмотря на огненный ад, который здесь бушевал, это цветущее дерево не пострадало. Запах свежести от него перебивает даже смрад пожара.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

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