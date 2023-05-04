«Марк Шагал», разбросанные туфли и дымовые шашки: топ-15 фотографий с генеральной репетиции парада Победы в Челябинске

Из-за репетиции перекрыли улицы, чтобы военная техника могла проехать к площади
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В четверг, 4 мая, в Челябинске провели генеральную репетицию парада Победы. На площадь Революции вышли пешие колонны и военная техника.
Репетиция была назначена на 15:00. В центре города даже на несколько часов перекрыли движение, чтобы военная техника могла беспрепятственно проехать к площади. Из-за этого на дорогах возникли пробки.
При этом традиционные обзорные площадки даже во время генеральной репетиции были доступны. Так что челябинцы могли без проблем посмотреть на подготовку к самому главному празднику мая – дню Победы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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