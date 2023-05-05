Через года: Челябинск встретил Поезд Победы

5 мая в Челябинск прибыл Поезд Победы. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

На перроне станции Челябинск-Главный, у музея железнодорожной техники, переливается коленцами гармошка. Девочки в ситцевых платьицах звонко отбивают чечетку. Прогуливаются бравые военные, пыхтит ароматным дымком походная кухня; повсюду флаги и цветы.

На раскладных столиках — образцы оружия грозных 40х: винтовка Мосина, ППШ, ручной пулемет. Какой сегодня год: 1945й или 2023й: так точно передана атмосфера того праздничного мая, что бушевал на Земле 78 лет назад! Стенд с предметами, найденными поисковиками на местах боев на Псковщине, напоминал о кровопролитных сражениях Великой Отечественной: заржавевшие гильзы, ручной гранатомет, пробитая в нескольких местах солдатская каска. 9 Мая — наш общий праздник со слезами на глазах. Так было и так будет. Всегда.

Ретро-атмосфера на перроне станции Челябинск-Главный. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

РЕТРОПОЕЗД — МАШИНА ВРЕМЕНИ

Город встречает Поезд Победы: с 2008 года Южно-Уральская железная дорога дарит жителям региона незабываемые впечатления. Кроме Челябинска в предпраздничные дни состав побывал на станции Орск, Златоуст, Магнитогорск, Карталы, Бузулук, Курган, а 6 мая прибудет в Оренбург. Словно на машине времени южноуральцы переносятся в победный май.

Ретропоезд на паровой тяге прибыл к перрону ровно в 14.40. Украшенный цветами, флагами, кумачовыми транспарантами, под оглушительный рев гудка, в клубах белого пара паровоз Л, что вел состав, олицетворяет Великую Победу нашего народа в самой страшной войне в истории человечества: огромный, мощный, рвущийся вперед.

Когда состав остановился, из вагонов вышли бойцы. Артистов и реконструкторов, как и 78 лет назад, встречали аплодисментами и цветами.

ПОМОГАЛИ ПЕРЕЖИТЬ НЕВЗГОДЫ

Почетные места на празднике заняли ветераны железной дороги — труженики тыла, несовершеннолетние узники нацистских концлагерей. В годы войны они были детьми. Война лишила их детства, отняла у многих родителей, а после Победы наравне со взрослыми они восстанавливали мирную жизнь.

Алексею Александровичу Смолину 92 года. В 1943 году, в 13 лет, он стал конюхом в совхозе под Челябинском. Совхоз, к слову, располагался на месте нынешнего водохранилища. Старший брат ушел на фронт, а он вместе с младшим братом остался здесь с отцом. Вскоре отец заболел и скончался, они остались вдвоем с братом. Вспоминает, что выжить им, детям, помогли чужие люди: горе войны и желание победы всех объединяло.

— Новость о Победе встретил на рабочем месте, в конюшне. Прибежал кто-то с громким криком: «Война закончилась! Мы победили!». Как вчера все было, — говорит ветеран.

Ветераны железной дороги — главные герои праздника. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

После войны, закончив школу, пришел Алексей Смолин трудиться на челябинский вокзал. И 40 лет был бессменным водителем начальника вокзала Челябинск-Главный.

ОГНЕННЫЕ ДОРОГИ

Исполняющий обязанности начальника Южно-Уральской железной дороги Павел Коваленко поздравил героев грядущего праздника, ветеранов, и всех жителей Челябинской области с 78-й годовщиной Великой Победы:

— В мае 1945 года советский народ запустил отсчет нового времени. И каждая годовщина 9 Мая остается главным праздником нашей страны. В первую очередь, это праздник тех, кто отвоевал для нас мир, не жалел себя в боях, работал в тылу. Уважаемые ветераны, низкий вам поклон.

Исполняющий обязанности начальника Южно-Уральской железной дороги Павел Коваленко поздравил героев. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Южноуральские железнодорожники внесли огромный вклад в приближение Победы. За годы сражений ими было эвакуировано более 25 миллионов человек из западных областей нашей Родины на восток. Только в 1941 году для масштабной переброски людей и предприятий вглубь страны было привлечено 1,5 миллиона вагонов. Если выстроить их в цепочку, это пять (!) расстояний от Москвы до Владивостока.

В наше непростое время слова «Всё для Победы!» вновь стали главными для жителей России. И опять железнодорожники, как в далекие 40е, объединили усилия для поддержания стабильной жизни страны и помощи русским солдатам в зоне специальной военной операции.

«КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА» БОЛЬШОЙ СТРАНЫ

Председатель Совета ветеранов Челябинской области, генерал-лейтенант Анатолий Сурков напомнил об уникальной роли железнодорожников в борьбе с врагом:

— Мы гордимся тем, что наша область ковала оружие Победы. Южный Урал железной дорогой поставил на фронт 60 воинских формирований, 18 тысяч танков, 48 тысяч танковых моторов, 10600 «Катюш», наводивших ужас на врага, 42 тысячи авиационных пушек. На фронт отправилось 130 тысяч вагонов вооружения, 613 вагонов обмундирования. С помощью железнодорожников в Челябинской области с нуля было построено 35 заводов, 27 шахт. За каждой этой цифрой стоял железнодорожник. Мы с полным основанием можем сказать, что железная дорога в годы войны была кровеносной системой нашего государства.

Из Челябинской области на фронт ушло 320 тысяч человек. 150 тысяч домой не вернулись. Если каждому из павших посвятить минуту молчания, тишина продлится 3,5 месяца.

Домой с Победой! Фото: пресс-служба ЮУЖД.

И сегодня Южный Урал кует оружие для победы над поднявшим голову нацизмом. Девять жителей Челябинской области, участников специальной военной операции, стали Героями России: семь танкистов, летчик и боец Росгвардии.

— Я каждый год встречаю Поезд Победы — это первая нотка радости в ожидании 9 Мая. Помните финал фильма «Летят журавли»? Московский вокзал, состав в цветах и флагах, привезший в столицу победителей. И бесконечное ликующее людское море: улыбки, поцелуи, слезы… Пока мы помним, помнят наши дети и внуки, живы и те, кто отвоевал и завоевывает сейчас для нас право жить, — говорит челябинка Людмила Прокофьева.

5 мая 2023 года со станции Челябинск-Главный в небо взлетели белые голуби — символ мира. Пусть всегда будет мир!

Впервые ретро-поезд прибыл в Челябинск в 2008 году. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

КСТАТИ

Паровоз серии Л — советский паровоз, разработанный в конце Великой Отечественной войны совместно с ВНИИ ЖТ под руководством конструктора Лебедянского и академика Сыромятникова. Именно паровозы этой серии, которые в народе любовно называли «Лебедем» и «Лебедянкой», носил официальное название «Победа».