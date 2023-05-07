Померились силушкой и ловкостью: к каким рекордам стремились участники Георгиевского фестиваля в Челябинске

В этом году Георгиевский фестиваль проходит 6-й раз Фото: Егор ИВЛЕВ

Мама троих детишек Анфиса Давыдова впервые пришла на Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль. Ее старший сын 7-летний Арсений стал участником турнира по каратэ.

— В прошлом году детишки были еще маленькие, а в этом году мы пошли на фестиваль уже почти всей семьей. Арсений уже имеет оранжевый пояс. Вместе с ним в секции каратэ уже занимается и его 4-летняя сестренка Маргарита. В Вика у нас еще в коляске, но уже все с интересом рассматривает, спрашивает, говорит мама.

Фото: Алексей МИКУШИН

Анфиса задержалась в холле легкоатлетического манежа. Здесь раздолье для мам, пап и ребятишек. Кругом мастер-классы, рядом — детская игровая площадка. В творческой мастерской при храме Преподобного Сергея Радонежского проходит мастер-класс «Письмо солдату», а напротив, в уголке «Рукоделие» учат, как делать аквагрим и правильно украшать Георгиевские ленточки.

Фото: Алексей МИКУШИН

Детишки под опекой педагогов аккуратно выводят строчки писем, адресованные бойцам в зоне СВО: «Дорогой солдат, пожалуйста, защитите нас». Кто-то рисует сердечки, разукрашивает картинки.

— У нас даже Вика рвалась сделать рисунок, Маргарита нарисовала сердечко с российским флагом, Арсений написал письмо солдату. Нам сказали, что все эти письма и рисунки вместе с очередной партией гуманитарной помощи доставят в зону СВО, — говорит Анфиса Давыдова.

Фото: Егор ИВЛЕВ

ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

В столице Южного Урала в шестой раз прошел Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль, в честь памяти великомученика Георгия Победоносца, — покровителя воинства и посвященный Дню Великой Победы.

Площадка легкоатлетического манежа УралГУФК в своем спортивном «обличии» — с беговыми дорожками и секторами, всегда кажется масштабной. Но во время Георгиевского фестиваля показалось, что она визуально «сузилась в размерах». Все из-за большого числа зрителей и участников. Те, кто участвует в фестивале уже не первый год тоже отметили, что особенно в первые часы спортивного праздника здесь было не протолкнуться. На фестиваль приехали участники не только из Челябинской, но и из Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Республики Башкортостан.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Главный организатор Георгиевского спортивно-патриотического фестиваля настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, руководитель отдела по делам молодежи Челябинской епархии Протоиерей Ярослав Иванов отметил, что с каждым годом число участников и зрителей непрерывно растет.

— В прошлом году мы посчитали, что на фестиваль пришли около двух тысяч зрителей и участников. В этом явно больше, и это своего рода рекорд.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Люди подходили в течении всего дня. Это говорит о популярности, значимости и важности этого масштабного события, — сказал Протоиерей Ярослав Иванов.

Митрополит Челябинский и Миасский глава Челябинской митрополии Алексий, открывая Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль подчеркнул, что он открыт для всех желающих, и здесь каждый может стать участником любого турнира. Попробовать свои силы в видах спорта, большинство из которых традиционно считаются национальными и олицетворяют собой силу духа, воли, показывают развитие физических навыков.

Одна из почетных гостей фестиваля Сенатор Маргарита Павлова после награждения участников также поделилась впечатлениями, отметив, что на праздник приходят целыми семьями, приводят и малышей, и уже взрослых ребятишек, и что формат фестиваля позволяет быть зрителем и одновременно участником. Попробовать себя в любых представленных видах спорта или записать ребенка в секцию.

— Отрадно, что в этом году большое внимание уделено и адаптивному спорту для людей с ограниченными возможностями по здоровью — для слабовидящих и слепых, с поражением опорно-двигательного аппарата. Они попробовали себя в армрестлинге, гиревом спорте, фехтовании, в специальных видах спорта. Любая площадка была открыта для всех, и это здорово, — сказала Маргарита Павлова.

Фото: Егор ИВЛЕВ

ПОДНИМАЛИ, ПРИСЕДАЛИ, РАЗБИВАЛИ

В манеже кипели спортивные страсти. Силами и умением под присмотром именитого стронгмена Дмитрия Кононца мерились именитые и начинающие спортсмены. Победитель в упражнении «Богатырский жим» Александр Тронин поднял в становой тяге с широки грифом 310 килограммов. Александр — чемпион мира по армлифтингу (подъем тяжести одной рукой) и призер турнира «Самый сильный человек Южного Урала».

— В свое время я вместе с командой установил рекорд Евразии. Мы тянули за канал пять грузовиков с щебнем, общий вес который составлял почти 80 тонн, — поделился Александр Тронин.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Кстати, победителем в «Богатырском жиме» среди женщин стала чемпионка мира по одной из версий федераций бодибилдинга и фитнеса в разделе модели и фитнес-бикини Юлия Быкова. Хрупкая и стройная девушка сумела поднять неудобный для держания блок-бампер весом 30 кило шесть раз!

— Я и не планировала участвовать в турнире, но супруг меня заявил, пришлось выйти на помост, — улыбается Юлия.

На другой локации руководитель и тренер челябинского отделения Союза Киокушинкай-каратэ Николай Афанасиади вместе с другими наставниками только и успевал судить схватки, а после дал жару, разбивая ногами и руками бетонные блоки, деревянные доски и шесты.

— Мы давно участвуем в этом фестивале. В этом году у нас в турнире и показательных выступлениях участвовали почти сотня мальчишек и девчонок. Те, кто пришел в первый раз, соревновались в отжиманиях и приседаниях. Радует, что родители детей оставляют хорошие отзывы о нашей работе. Только во время фестиваля мы получили почти две сотни положительных отзывов. Рядом с нами также прекрасно показали свои навыки и представители рукопашного боя и казачьего бокса учкур, который соединил в себе многие техники единоборств, — рассказал Николай Афанасиади.

Ольга Поздеева пришла на турнир по каратэ вместе с сыном Ильей.

— Я уже выиграл первенство России, а в каратэ мне посоветовала пойти мама, сказала, чтобы рос настоящим защитником, — говорит Илья.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На площадках для адаптивного спорта зрителей и участников знакомят с настольными играми, в которых соревнуются люди с ограниченными возможностями здоровья. Кульбуто (для людей с нарушением зрения и слуха), где необходимо загнать шарики в лунку с помощью движения доски руками, настольный теннис-шоудаун (с нарушением зрения) — здесь нужно по слуху определить место удара соперника и защитить свою лунку, при этом мяч должен проскочить по специальным щитом и разновидность кульбуто, где нужно перегонять шары с одного уровня-борта на другой.

Фото: Егор ИВЛЕВ

МИНЫ, ГРАНАТЫ, АВТОМАТЫ

На выходе из арены манежа самой популярной стала площадка одного из челябинских техникумов. Здесь студенты-курсанты, разложив на столе макеты мин, гранат, крупнокалиберных патронов и автоматов — современного — «Калашникова» (АК-47) и ППШ времен Великой Отечественной, рассказывали о боеприпасах и оружии, показывали, как разбирать-собирать АК-47. Один из студентов рассказал, что его рекорд сборки-разборки — 34 секунды.

— По нормативам «калаш» нужно уметь разобрать за 12 секунд, у меня уже почти получается, — поделился курсант техникума.

Фото: Егор ИВЛЕВ

НАЧИНАЙТЕ С МАЛОГО

А на площадке воркаута ребята вытворяют чудеса на турнике и брусьях. Уголки, флажки, перевороты, удержания… Диву даешься силе, ловкости и умениям.

Победитель первенства России по воркауту среди юниоров до 18 лет Станислав Зданевич стал одним из арбитров на площадке турнира по уличному силовому экстриму.

— У нас участники от 5 до 18 лет. Да, ребята выполняют сложные упражнения. Но все это результат тренировок. Поначалу я бы советовал просто тренировать силу и выносливость. Начните с малого. Подтягивайтесь на турнике, отжимайтесь на брусьях, а уже потом включайте различные элементы. Здесь поможет тренер или что-то можно почерпнуть из роликов в интернете, — посоветовал Станислав.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинский клуб «Леон» представил на фестивале несколько специальных детских тренажеров. Тут тоже не было отбоя от желающих подкачать мышцы мальчишек и девчонок.

— Наши спортивные залы расположены в центре Северо-Запада, и от желающих заниматься нет отбоя. Сегодня мы проводим тренировки по фитнесу, боксу, кикбоксингу и рукопашному бою. Такой универсальный центр, — рассказала директор Центра единоборств «Леон», чемпионка мира по бодибилдигу и фитнесу Светлана Кочкина.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

Слева у входа в зал манежа одна из самых многолюдных площадок — армрестлинг. В состязаниях рукоборцев принимали участие победители и призеры российских и международных турниров. Одна из самых многочисленных делегаций была из поселка Увельский, команду которой тренирует 15-кратная чемпионка мира по адаптивному армспроту Ольга Букина. Ольга Николаевна стала одним из почетных гостей фестиваля.

— Соревнования по армрестлингу среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата одни из самых популярных. В Челябинской области и у нас в поселке Увельский есть и начинающие и уже именитые спортсмены, и такой фестиваль для них прекрасная возможность проявить себя, — рассказала Ольга Букина.

Кстати, одной из самых многочисленных команд по адаптивному армрестлингу и гиревому спорту стала Тюменская области — более 10 участников, и почти все спали победителями или призерами турнира!

Популярной стала и площадка по выполнению нормативов ГТО. Здесь все желающие могли зарегистрироваться на сайте комплекса ГТО и сразу начать выполнять нужные упражнения — на гибкость, на пресс, прыжки в длину, отжимания.

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Мы думали, что в прошлом году был рекорд — больше полутора тысяч участников и зрителей, но в этом, как говорят организаторы, мы точно перекрыли эти цифры, — отметил директор отдела развития компании спортивного питания FlexSPORT Виталий Слугин.

Многократный чемпион мира по гиревому спорту Иван Денисов согласился с Виталием.

— В этом году у нас в турнирах приняли участие свыше 120 человек из разных регионов. Заявлялись на участие уже начиная с марта. Возраст участников — от 10 до 40 лет и старше, и для каждого свой вес гири, — говорит Иван Денисов.

В завершении подарками от спонсоров и партнеров наградили победителей лотереи Георгиевского спортивно-патриотического фестиваля.

Фото: Егор ИВЛЕВ

ПОДРОБНО

В программе Георгиевского спортивно-патриотического фестиваля:

гиревой спорт

многоборье ГТО

адаптивный спорт

воркаут — (комплексу упражнений на спортивной площадке)

богатырский жим

армрестлинг

богатырское двоеборье

каратэ Киокушинкай

рукопашный бой

казачий бокс «Учкур»

детский фитнес