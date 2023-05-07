Неизвестные подожгли оборудование на перегоне железной дороги в Челябинской области

ЧП произошло под Магнитогорском Фото: Михаил ФРОЛОВ

На железной дороге в Челябинской области загорелось оборудование — релейный и батарейный шкафы. ЧП произошло на перегоне Супряк — Цемзавод под Магнитогорском в воскресенье, 7 мая. На Южно-Уральской железной дороге официально заявили о поджоге:

— По предварительным данным, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

К счастью, случившееся не отразилось на движении поездов. Возгорание оперативно потушили. Сейчас поджигателей разыскивают.

В ЮУЖД напомнили об уголовной ответственности за подобные правонарушения:

— Просим сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО «РЖД» 8 800 775-00-00.

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