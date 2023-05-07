«Ситуация критическая, авиация подниматься не может»: губернатор Курганской области призвал жителей горящих районов эвакуироваться самим

Фото: администрация Кургана

Ситуация с пожарами в районах Курганской области — критическая. Борьбу со стихией усложняет сильный ветер до 20 м/с и аномально жаркая погода до +28.

— Земляки. Ветер шквальный. В ряде мест ситуация критическая. Авиация в воздух подниматься не может. Силы и средства работают на разрыв. В случае угрозы немедленно эвакуируйтесь сами, уводите детей и пожилых родственников! — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

На борьбу с пожарами в Зауралье брошены около 700 человек и почти 200 единиц техники. По данным МЧС, огонь угрожает населенным пунктам в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана.

По поручению губернатора Вадима Шумкова чиновников разных уровней направили для помощи в эвакуации жителей. Сам глава региона выехал в один из микрорайонов города. Куда именно — не уточняется. Для эвакуации привлекается транспорт учреждений соцзащиты и школьные автобусы.

— В связи с угрозой задымления населенных пунктов в превентивных целях организована эвакуация жителей деревень Редькино, Плоская, Сладко-Карасинское, а также микрорайона Тополя, поселков Увал и Смолино в пригороде Кургана и близлежащих СНТ, — рассказали в МЧС. — Проводится эвакуация жителей деревни Юлдус Шадринского МО и Кодское Шатровского МО.

Из-за пожаров пришлось вводить ограничение на трассах. Как информирует Упрдор «Южный Урал», прекращено движение на трассе Р-254 «Иртыш» в направлении Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке 313 км — 316 км по аналогичной причине. Было введено ограничение на автодороге «Подъезд к г. Тюмень», но в связи со стабилизацией ситуации его уже возобновили.

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Как сообщает МЧС, в деревне Юлдус горят 20 домов и школа. Пострадавших нет.

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