Страшный пожар полыхает на кольце Юлдус. Кадры с видео ЧК Курган t.me/chp_45

Пожары добрались до школы в деревне Юлдус Шадринского округа, расположенной в 100 км от Кургана. По последним данным, огнем охвачены 20 домов.

— Школу пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять, — сообщили в МЧС по Курганской области.

Полыхает лес возле дороги на кольце Юлдус. В деревне проводится эвакуация жителей.

В областном центре проводится превентивная эвакуация жителей микрорайонов Глинки, Челноково и Затобольного. Из-за перекрытия дороги на Глинки в Восточном образовалась пробка.

— Уважаемые жители Курганской области, предпринимаются все возможные меры для тушения пожаров, — заявили в правительстве Зауралья. — Однако ветер не стихает, в ряде микрорайонов Кургана идет задымление. Если вам предлагают превентивную эвакуацию, пожалуйста, эвакуируйтесь. Это нужно в первую очередь для того, чтобы спасти ваши здоровье и жизни.

На шоссе Тюнина организовано реверсивное движение. Инспекторы ДПС сопровождают колонны транспортных средств, соблюдая меры безопасности в местах сильного задымления проезжей части, сообщили в ГИБДД Кургана.

Как сообщают «Комсомолке» жители Курганской области, им приходят СМС-сообщения, призывающими быть готовыми к эвакуации и сохранять спокойствие.

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Губернатор Вадим Шумков провел оперативное заседание штаба по тушению пожаров.

— По просьбе главы региона МЧС направлены в Курганскую область дополнительные силы и средства — прибывают три самолета Ил-76 и 300 человек специализированной парашютно-десантной службы, — сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

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