Уцелела одна церковь: жители сгоревшего поселка в Курганской области показали, что осталось от их домов

Храм в Смолино был охвачен заревом, но огонь не решился подойти. Фото: предоставлено Сергеем Муратовым.

В Курганской области поселок Смолино выгорел дотла в результате пожара. Сильный ветер и жаркая погода (до +30 градусов) не оставили жителям шанса. Теперь они только удивляются, как мог уцелеть храм Святого Духа, стоявший на этом месте с 1720 года.

— Полностью Смолино выгорело, 240 домов, — комментирует один из очевидцев.

Информацию КП-Челябинск подтвердил сенатор от Курганской области Сергей Муратов, который накануне объехал места пожаров. От также рассказал, что чудом уцелела только церковь, которой он недавно сделал подарок.

— Поселок сгорел, прямо вокруг церкви дома сгорели, а сама церковь нет, — рассказал Сергей Муратов. — Можете себе представить? Это еще одно чудо. Никто не опахивал, там реально через забор и через дорогу сгорели дома, а церковь осталась.

Жители, удивляются, почему удалось спасти лишь несколько домов и храм. Фото: соцсети.

Во всем поселке уцелело только семь домов, а у храма даже на фасаде нет ни пятнышка, ни травинки не выгорело и на подворье.

— Уехали с сыном в последнюю минуту, — вспоминает матушка Ольга Юрцун. — Не могла поверить, что у нас загорит. В том году горело, до нас не дошло, потушили. Когда вышли, в нас уже летели черные куски. Затолкала маленькую Катю в комбинезон без ничего, схватила паспорта, деньги и памперсы. Сели в машину, а уже обжигало пламя.

СПАСЛИ ЗАУРАЛЬСКИЕ ПЕТР И ФЕВРОНЬЯ

Пока местные жители обвиняют пожарных, что все силы бросили на спасение храма, в самой церкви рассказывают, что огонь стоял столбом и мгновенно охватил весь поселок. Горело все вокруг, и храм никто не отливал. У верующих своя версия спасения.

Жили в поселке протоиерей Григорий Пономарев и матушка Нина, которых сейчас называют зауральскими Петром и Февроньей. Прожили вместе 61 год и умерли в один день. Григорий более 16 лет пробыл в лагерях на Колыме за верность Православию и служил в храмах Курганской области с 1962 года, а до самой смерти в 1997 году был настоятелем Свято-Духовского храма в Смолино.

— Местные жители протоиерея Григория почитают как святого, — говорит пресс-секретарь Курганской епархии Михаил Насонов. — Здесь находится его могила. Люди говорят, что по молитвам отца Григория с матушкой Ниной храм не затронуло.

Сегодня утром священнослужители уже вернулись в храм и открыли его двери. Первое что сделал отец Владимир — зазвонил в колокола, чтобы сообщить жителям, что храм цел.

Так сейчас выглядит поселок Смолино. Фото: Сергей Муратов.

ПОЖАРЫ ПОУТИХЛИ

Сейчас в Курганской области резко упала температура воздуха: с +30 до +9 градусов, риски пожаров снизились. Теперь решается вопрос о помощи жителям, которые лишились своих домов.

В четырех школах и двух лагерях Кургана организованы пункты временного размещения пострадавших от пожаров. Губернатор Вадим Шумков заявил, что первые выплаты в 10 тысяч рублей люди получат уже сегодня. Позже им будет перечислена компенсация в 50 тысяч рублей за потерянное имущество.

Эвакуированных накануне людей разместили в спортзалах школ и лагерях. Фото: правительство Курганской области.

Пока называется только количество эвакуированных — более 700 человек. Общее количество пострадавших уточняется. Следственный комитет региона сообщает о трех погибших в результате пожаров.

Тем, кому негде жить, предлагают переехать в лагерь «Островского», оттуда взрослых будут возить на работу, а детей — в школы. Больше всего пострадали поселки Смолино и Юлдус.

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