«9 мая мы смотрели Парад, а потом звонили деду Мише»: Сергей Безруков поделился воспоминаниями о дедушке-фронтовике

Сергей Безруков выступает сегодня в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Актер Сергей Безруков выступает на праздничном концерте «Стихи и песни Победы», приуроченном к 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На этот раз — в роли ведущего.

Пред началом праздника Сергей Безруков поделился историей своего дедушки-фронтовика Михаила Ивановича из города Лысково Нижегородской области. Народный артист провел со своим дедом все детство, он хорошо помнит его самого и рассказы о войне:

– Я проводил с ним каждое лето, ходили на рыбалку, в лес. Он рассказывал мне про войну. Сейчас я жалею, что так мало спрашивал его об этом. 9 мая мы смотрели парад на городской площади, а потом всегда звонили деду Мише, поздравляли его. Это была наша традиция. Он никогда не был на параде на Красной площади, но каждый раз, когда я принимаю участие в акции «Бессмертный полк», всегда хожу с его портретом. Самое главное, что мы должны хранить в своем сердце – память о них.

Также артист поздравил Челябинск и всю страну с Днем Победы. Он отметил, что труженики челябинского тыла внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне

– 9 мая – священный день для всей нашей страны. Сегодня нужно помянуть наших прадедов, дедов и отцов, которые были защитниками нашего Отечества. Мы должны быть гордыми за то, что они отдали свои жизни за эту победу, причем не только на фронте, но и в тылу. В Челябинске в военные годы велась большая работа в тылу, здесь были заводы, которые помогали достичь победы на фронте. Поэтому я поздравляю всех жителей Челябинска и всю Россию с этим замечательным праздником, – обратился к горожанам народный артист России.

Помимо Сергей Безрукова на концерте в Челябинске выступит певица Полина Гагарина. В 22 часа под завершающие песни над Челябинском взмоет в небо праздничный салют.

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