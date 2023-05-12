Пенсионер во время ссоры застрелил родного сына, но в тюрьму не попал

Пенсионер выстрелил в сына несколько раз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семейная ссора закончилась убийством в селе Варгановское Курганской области. 7 ноября прошлого года между 83-летним мужчиной и его 55-летним сыном разгорелся нешуточный конфликт. Отец сорвался и взялся за ружье. Несколько раз выстрелил в своего сына, ударил его этим оружием по голове и начал бить всем, что попадалось под руку.

На стенах остались последствия драки. Фото: пресс-служба следственного комитета Курганской области

Раны оказались настолько серьезными, что мужчина скончался. За жестокое убийство родного сына районный суд назначил мужчине принудительное лечение.

– Мужчина страдает хроническим психическим расстройством, связанным с возможностью причинения им существенного вреда себе и другим лицам, – сообщили в пресс-службе следственного комитета Курганской области.

Ближайшее время мужчина проведет в психиатрической больнице. Сможет ли он когда-нибудь вернуться в семейный дом, где убил собственного сына, пока неизвестно.

Заявлением в полицию закончилась и другая ссора в Кургане. 8 мая кондуктор разбил голову женщине, выбросил ее из автобуса.

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