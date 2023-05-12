29 тысяч долларов в женской сумочке: россиянка пыталась вывезти в Турцию более двух миллионов рублей

Таможенники увидели в сумочке 292 купюры по 100 долларов. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления.

Жительница Челябинска собралась на отдых в Турцию и прихватила с собой валюту наличкой – в эквиваленте более двух миллионов рублей. Во время осмотра ручной клади в аэропорту Баландино таможенники нашли 292 купюры по 100 долларов.

Оказалось, что 43-летняя челябинка попросту не знала, что с марта прошлого года действуют ограничения на вывоз иностранной налички за пределы России. Один человек может вывезти только 10 тысяч долларов. Разрешенную сумму она превысила почти в три раза.

– Пассажирка должна была проследовать через «красный» коридор с таможенной декларацией. Ей бы отказали в выпуске декларации, предложили оставить в стране сумму, превышающую 10 тысяч долларов. Но зато не было бы административного правонарушения, – отметил исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорта Баландино Александр Зернов.

Челябинская таможня возбудила административное дело. Теперь путешественнице придется заплатить штраф в размере до двукратной суммы превышающих средств – а ведь это более 19 тысяч долларов!

Уже шесть южноуральцев в этом году пытались перевезти валюту через воздушную границу России. Таможенники просят быть внимательнее и не превышать разрешенную сумму.

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