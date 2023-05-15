Когда закончится ретроградный Меркурий и чего ждать после него? Прогнозы астролога

Вылезайте из своих норок: в ближайшие 2 недели звезды будут благоволить вам во всем Фото: Кирилл САДЫКОВ

Основные события второй половины мая — это выход Меркурия из ретроградного движения и переход Юпитера в знак Тельца. Что создаст благоприятную почву для саморазвития и спокойствия, рассказала астролог Екатерина Шувалова.

16 мая Юпитер перейдёт из Овна в знак Тельца и пробудет там до конца мая 2024 года. Подобные события создают общие мировые тенденции. Юпитер отвечает за социум, масштабирование и наши убеждения. А Телец - это знак стабильности, заземления и материальных ценностей. Поэтому можно говорить о том, что в ближайший год будут укрепляться и укореняться наши взгляды. Особенно это касается практичности, осязаемой пользы и достатка. Старайтесь развить и приумножить то, что вы уже имеете.

17 мая Меркурий наконец выйдет из Ретроградного движения. А пока до 18 мая старайтесь не вступать в конфликты, особенно связанные с идеологическими спорами, так как они могут быть сильно раздуты.

До 19 мая будет действовать благоприятный период, когда можно обсуждать важные вопросы. Наше мышление будет более чётким, и разложить всё по полочкам не составит труда. Используйте этот период для составления планов и стратегий развития. Также это время благоприятно для обучения.

19 мая произойдёт новолуние в Тельце. В этот день уделите внимание себе и своим удовольствиям: побалуйте себя вкусной едой, шоппингом, массажем, займитесь насущными делами, которые приносят спокойствие и доставляют комфорт. Если вам захочется полениться, то позвольте это себе.

С 24 по 26 мая нас могут посещать необычные желания, может захотеться изменить что-то в привычном образе, причёске или макияже или добавить больше свободы и впечатлений в отношения с партнёром и окружающими. Помимо этого может увлечь общение с друзьями или единомышленниками.

Придумывайте необычные свидания, развлечения, внесите нотку "безбашенности" и авантюризма в привычные отношения. Если в этот период вы будете ощущать внутреннюю потребность к переменам, то смело следуйте своим желаниям, но помните, что действие периода временно, поэтому лучше придерживаться тех изменений, которые, при желании, можно вернуть обратно.

С 25 по 27 мая вы можете почувствовать спад энергии, недостаток сил, лень или какие-то внешние факторы могут помешать вашему появлению себя или появятся дополнительные обязанности и дела.

В этот период старайтесь избегать мероприятий, которые подразумевают публичные выступления, создание чего-либо, творчества. А если внешние факторы будут ограничивать вашу проявленность или нагружать ответственностью, то принимайте это как очередную точку роста.