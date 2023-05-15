Дальнобойщик попал в больницу после драки с водителем автобуса на трассе М-5 в Челябинской области

Мужчина нанес несколько тяжелых ударов монтировкой. Фото: Владимир Гришин / vk.com

В Челябинской области на трассе М5 случился конфликт, который перерос в жестокую драку из боевика. Дальнобойщик решил проучить водителя автобуса, с которым перед этим гонялся, выезжая на встречную полосу. Он остановил машину, перегородив полосу, и вышел на разборки, держа в руках монтировку…

Своей же монтировкой дальнобойщик и получил. Несколько ударов он нанес водителю автобуса без разговоров. Началась борьба, в которой мужчин чуть не раздавил ехавший по встречной грузовик. У участников схватки послетали тапочки. Оказавшись сверху, шофер отобрал у зачинщика конфликта оружие и нанес ему пару размашистых ударов по голове. Дальнобойщик обмяк и перестал сопротивляться. Водитель пассажирского транспорта на этом не успокоился и продолжил жестокое избиение окровавленного соперника. В ход шел и инструмент, и ноги.

– Говорят, что после стычки автобусник уехал но потом остановился, а дальнобой на машине якобы догнал его и ударил автобусу в зад. Пассажиры не пострадали, – написал позднее в группе ВКонтакте «Трасса М5 Уфа - Челябинск» опубликовавший видео конфликта водитель Владимир Гришин.

После драки водителя большегруза доставили в больницу. В конфликте теперь разбираются полицейские.

– Сотрудниками полиции оба участника происшествия опрошены, взяты показания свидетелей. Работа по установлению обстоятельств и причин произошедшего продолжается, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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