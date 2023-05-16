Вторая жизнь для упаковки от таблеток: как из блистеров будут делать подоконники

Блистеры от таблеток можно сдать на переработку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Емкости для сбора блистеров, то есть прямоугольных подложек, в которые фасуют таблетки, установили в точках Областного аптечного склада при поддержке вице-губернатора Ирины Гехт. Для начала выбрали 28 пилотных аптек, в которых теперь есть специальные корзины, куда можно выбросить пустые блистеры. На каждый район Челябинска по три аптеки, и одна — поселке Западный, это микрорайон Вишневая горка. Главное — выбрасывать без таблеток, без картонной коробки и бумажки с инструкцией. Эти части упаковки перерабатывают отдельно.

По опасности в процессе утилизации блистеры превосходят пластиковые обертки от продуктов и ПЭТ-бутылки: все дело в том, что в состав таблеточных упаковок входит поливинилхлорид (ПВХ) — это прозрачная часть блистера. В «обычной жизни» этот материал безвреден, но при стандартной утилизации — сжигании — выделяет хлор и диоксины, чем отравляет воздух и провоцирует рак, — рассказывает организатор раздельного сбора, социальный предприниматель, экоактивист Дмитрий Закарлюкин.

— Проблема в том, что блистеры состоят из композитного материала, который сочетает полимер и алюминий, — говорит Дмитрий. — Есть предприятия, которые способны переработать эти фракции по отдельности, но не вместе. А отбирать упаковки от таблеток на конвейере мусоросортировочной станции неудобно из-за их размера, так что если блистеры доехали до полигона, их просто сожгут. Так что превентивный отдельный сбор принципиально важен.

Блистеры в Челябинске на переработку принимали и ранее, но не в аптеках, а в рамках проекта раздельного сбора бытовых отходов «Разделяйка». Его тоже основал Дмитрий Закарлюкин вместе с соратниками 10 лет назад. На данный момент «Разделяйка» за год уже собирает тонну блистеров, так что запрос на такой вид экологической сознательности у челябинцев есть.

Между тем, отдельная переработка блистеров уникальна не только для Челябинска, но и для всей России. Кое-где их собирают, но потом отправляют вместе с алюминием на обжиг в печь — в результате в воздух идут токсичные вещества. Даже за границей используют такую несовершенную методику. Так что Челябинск станет пионером глубокой переработки блистеров — как в свое время было с батарейками, отмечает предприниматель. В нашем городе появился первый в России контейнер для раздельного сбора элементов питания на переработку. Теперь их сортирует вся страна.

Что касается блистеров, то из них можно изготовить любое изделие, рассчитанное на долгий срок службы. Переработка происходит так: сначала подложки дробят на мелкие части, далее прессуют в гранулы, а потом отливают из этого пластика новое изделие. Теоретически можно будет изготавливать даже подоконники для пластиковых окон — их и сейчас делают из ПВХ. На один погонный метр такого подоконника потребуется около двух килограммов блистеров, подсчитывает Дмитрий Закарлюкин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru