В 28 аптеках Челябинска сделали корзины для сбора блистеров от таблеток

Жителей просят приносить блистеры без таблеток и картонных упаковок Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске начали отправлять на переработку блистеры от таблеток. Корзины для их сбора установили в 28 аптеках. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Инициатива исходит от «Областного аптечного склада». Представители организации на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» рассказали, что Челябинск стал первым городом в России, где начали заниматься сбором блистеров от таблеток.

— В тестовом режиме мы запускаем сбор блистеров в 28 аптеках: по три аптеки в каждом районе и одна находится в «Вишневой горке, — уточнили представители организации.

При обычной утилизации блистерные упаковки выделяет хлор и наносят вред окружающей среде. Однако в случае переработки использованные материалы могут задействовать, например, для выпуска подоконников из ПВХ.

Правительство Челябинской области идею поддержало. Планируется, что к сбору блистерных упаковок привлекут стационары больниц.

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