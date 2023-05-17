Каждый третий челябинец зарабатывает на своем хобби

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру совместно с социальной сетью Одноклассники провел исследование и выяснил, что хобби приносят доход 32% челябинцев. В опросе приняли участие 4600 человек, выборка репрезентативна для российского сегмента интернета, в том числе для Челябинска.

По итогам проведенного исследования, у 89% респондентов есть хобби. При этом только 18% ответивших утверждают, что хобби стало их профессией. Как признались 42% участников опроса, зарабатывающих благодаря своим хобби, они ведут продажи своих услуг или изделий через соцсети.

На вопрос «Как вы монетизируете свое хобби?» челябинцы ответили, что продают свои услуги – 30%, торгуют своими изделиями – 44%, зарабатывают на создании контента – 12%. 58% участников опроса, зарабатывающих на хобби, отмечают, что занимаются своим увлечением более пяти лет.

В топ-5 хобби, которые помогают челябинцам зарабатывать деньги, вошли:

рукоделие – 40%;

интеллектуальные игры (квизы, викторины) – 12%;

рисование – 10%;

кулинария – 6%;

фотосъемки – 6%.

Сергей Томилов, директор по контенту ОК:

«Мы хотим, чтобы люди могли не только находить и выкладывать интересный контент о своих увлечениях в соцсети, но и иметь возможность зарабатывать благодаря своим хобби. Для этого мы запускаем разные программы поддержки авторов, даем возможность пользователям продавать свои товары и услуги прямо в профиле или группе в ОК. Уже сейчас наиболее успешные авторы зарабатывают в ОК до 100 тысяч рублей в месяц, в первую очередь в самых востребованных категориях увлечений: рукоделии, кулинарии и путешествиях. В сервисе «Увлечения» тематический контент смотрят более 21 миллиона человек в месяц: мы видим, что они активно подписываются на блогеров, которые делают вещи (одежду, сувениры и многое другое) своими руками, создают гайды по здоровому питанию, продают авторские экскурсии или туры в необычные места страны».

Среди наиболее редких увлечений респонденты отметили изготовление сванской соли и пчеловодство. Как рассказали опрошенные жители региона, получающие доход благодаря собственным увлечениям, от 1 тысячи до 10 тысяч рублей в месяц зарабатывают 76% из них, от 10 тысяч до 30 тысяч рублей – 12%, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – 6%, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей – 4%, более 100 тысяч рублей – 2%.

Исследование ОК и Зарплаты.ру также показало, что свой заработок «увлеченные» челябинцы тратят на дальнейшее развитие хобби (36%), свои нужды (46%) либо делают с него накопления (18%).