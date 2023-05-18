Пережили обстрел из HIMARS: боец из Челябинской области привез домой кошку и котят, спасенных в зоне СВО

Добрый русский боец с голубыми глазами и спасенные им котята. Фото: Юлия Галкина / vk.com

Житель Златоуста Челябинской области, участвующий в СВО, приехал домой в отпуск и привез с собой кошку и четверых котят. И все они особенные: у кошки дар предчувствовать обстрелы, а у малышей необычный позывной «библиотекари». Как он подобрал животное, зачем привез его на родину и что планирует делать с мурчащим потомством, военнослужащий рассказал КП-Челябинск.

Жителю Златоуста Якову 38 лет. В военкомат с документами он пришел сам - решил, что надо помочь Родине. Но протягивать руку он, находясь в зоне СВО, начал не только людям, но и оставшимся без хозяев животным.

– Кошек у нас возле места жительства много, мы их подкармливаем. Но эта была самой наглой и хитрой, вечно еду требовала, приходила на завтрак, обед и ужин. А потом к нам в домик начали ее пускать. Она лазала везде, ее выгнать хотели, а я заступился. Вот она увязалась: я ухожу, она со мной. Возвращаюсь – появляется, – вспоминает Яков.

Бойцы решили, что кошка – это их оберег, «хаймерсопределитель». Ведь шестое чувство у нее есть и в домике, куда может прилететь снаряд, она сидеть не будет. А раз она спокойно посапывает, то и мужчинам можно скинуть берцы и вздремнуть.

Котята облюбовали книжную полку, за что получили позывной «библиотекари». Фото: Юлия Галкина / vk.com

Со временем кошка начала стремительно набирать вес. Мужчины улыбались. Значит, хорошо кормят, толстеет! Пузо вон какое. Представьте их удивленные лица, когда после грохота очередного прилета снарядов HIMARS, бойцы обнаружили четыре мяукающих пушистых комочка и изрядно «похудевшую» кошку.

– Сначала сослуживцы думали котят топить пока они маленькие и жизни не видели. Я сразу сказал, что делать этого не буду. Ухожу на работу и говорю товарищу, мол, пока меня нет, делай, что хочешь. Возвращаюсь, котята на месте. И он мне отвечает: «Ты же не сказал их топить, вот я не стал», – рассказывает мужчина.

Котята вместе с кошкой облюбовали полку на книжном шкафу и поселились между сказками на русском и украинском языке. Военные этому пушистому отряду дали шуточный позывной «библиотекари». Потом началась пора отпусков. Яков покачал головой и забрал всю семью с собой.

Вот такие малыши. Фото: Юлия Галкина / vk.com

– По пути с бойцами ночевали в лесу, в палатке. И все были против кошек. Поэтому я им выделил ящик из-под боеприпасов, где они и спали. В городе уже купил переноску. В поезд с животными нельзя, поэтому я их спрятал в сумке. Когда они туда в туалет ходили, я все чистил, в душе отмывал. Потом душ чистил, – делится милыми подробностями Яков.

В Златоусте Яков зашел в родную школу №38, где окончил кадетский класс. Рассказал директору о своих боевых котятах, которым нужен дом и любящий хозяин. Информация разлетелась по родительским чатам. Там сообщение увидела журналистка Юлия Галкина, которая написала пост о поиске добрых рук. Благодаря ней об истории доброго бойца узнал весь город. Двоих котят уже удалось пристроить, а еще два девочки ждут своей очереди.

Кошка-мама пока останется у бабушки Якова. Имя ей, к слову, пока так и не придумали. Вариантов много, предлагают и друзья и родственники, но хозяин к такому важному решению хочет подойти обдуманно, поэтому с выбором не торопится. Совсем скоро его отпуск заканчивается, и он вновь возвращается на боевую позицию.

– Пробежал вот 40 километров, побывал на Таганае – мое место силы. На Круглицу, на Откликной ходил. Но знаете, что увидел одну горькую деталь. Людям вообще пофигу, что происходит. Им все равно. Я их не виню, конечно. Но вчера сидел с соседом, его друга в цинке привезли на днях. А людям вообще все равно, что творится, – печально замечает Яков.

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