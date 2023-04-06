«Ему больно, надо спасать»: в реке Миасс под Челябинском рыбак поймал на крючок красноухую черепаху

Оказывается, мужчина спас черепаху от неминуемой смерти. Фото: Иван Погорелов

Рыбак из Челябинской области Иван Погорелов привычно закинул удочку в Миасс возле села Долгодеревенского, подождал несколько минут и вытащил необычный улов. Попалась ему не привычная щука, лещ или судак, а экзотическая черепаха. Мужчина почесал голову: выпускать животное, проткнутое крючком, нельзя – умрет, самому такой экзотический питомец не нужен, есть – жалко. Подумав, Иван решил найти черепахе нового хозяина.

– Не могу ее отпустить, потому что у нее крючок остался во рту. Надо извлекать, чтобы она могла питаться, – объяснил мужчина.

Пару дней черепаха жила у Ивана. Плескалась в тазу, отдыхала, но ничего не ела – мешает крючок, который достать сможет только ветеринар. В четверг, 6 апреля, ее забрала зооволонтер Ольга Артемьева и отвезла в клинику «Три кота». При осмотре оказалось, что попался рыбаку самец красноухой черепахи. Сейчас он дожидается операции по извлечению крючка.

– Мне жалко черепаху стало. Ему же больно, надо его спасать и искать хороших хозяев, – рассказала Ольга Артемьева, – За красноухой черепахой требуется особый уход, нужен террариум, лампа, нужно определенную температуру поддерживать в террариуме. У меня, к сожалению, нет возможности заниматься содержанием черепахи – негде будет разместить, чтобы ему было хорошо и комфортно.

В дальнейшем Ольга намерена найти нового владельца для черепахи.

Сейчас черепаха дожидается операции. Фото: Шмакодявки Channel//Помощь животным / vk.com

Спасение черепахи – дело не дешевое. Операция и уколы будут стоить около 5 тыс. рублей. Еще ее надо будет обработать от возможных паразитов, ведь жил самец в пресной воде. Но, выпусти Иван животное обратно в воду, его однозначно ждала гибель. Поэтому мужчина животное не погубил, а спас. Об этом рассказала ассистент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии ЧелГУ Екатерина Девятаева.

– Возможно, переживет летний сезон, но зиму точно нет. Слишком наши зимы суровые для данного вида. В южных регионах страны рептилии живут и являются инвазивным видом, который вытесняет местных жителей - Болотных черепах, – сообщила Екатерина Девятаева.

Биолог добавила, что часто люди заводят красноухих черепах в качестве домашнего питомца и не задумываются, что за ними сложно ухаживать. К тому же, живут они до 30 лет и уже к шести годам вырастают до внушительных 30 сантиметров. Еще и ведут себя агрессивно, могут укусить. Вот и избавляются от них «хозяева», выкидывая в реки, пруды или оставляя во дворах. Ранее в Миассе зооволонтер нашла целый выводок из шести черепах, которых также выбросили.

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