«Честное слово, Цой там был»: в Челябинске прошел концерт группы «Кино»

Виктор Цой появлялся в виде трансляции архивных видео и инсталляций. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотни зрителей, собравшихся на арене «Трактор» в Челябинске, смотрят на сцену. Играют музыканты группы «Кино», звучит голос Виктора Цоя, но вместо него яркие психоделичные картины. Публика, несмотря на это, отрывается под любимые хиты вроде «Группы крови» и «Звезды по имени Солнце».

Виктор Цой погиб 15 августа 1990-го года. Как Nirvana без Кобейна или Joy Division без Кертиса (умер, к слову, 18 мая), группа «Кино» существовать без лидера не смогла и распалась. Но в 2020 году собралась вновь. Вокалиста менять не стали – теперь его голос звучит в записи, а на сцене его заменяют современные инсталляции, фотографии и видео.

Инструментал играли музыканты, а "пела" запись Цоя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Полная арена «Трактор», знакомые до последнего слова песни, отличный звук и световое шоу, видеоряд.… Но… пустая середина сцены.… Для меня психоделические картинки и шикарный звук со светом не заменили энергетику Цоя, – поделился впечатлениями глава Ленинского района Александр Орел.

Для многих зрителей концерт «Кино» - это способ вспомнить молодость. Журналист и писатель Роман Грибанов вспомнил, как ознакомился с творчеством группы в 1988 году на военных сборах после 9 класса. Три песни он слушал как завороженный, бросив лопату и не двигаясь. В это время где-то в стороне кричал военрук. Выступление Роману пришлось по душе, а «присутствие» Цоя он почувствовал на шестой или седьмой песне.

Публика собралась разнообразная. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Вообще присутствие Цоя на сцене я почувствовал на шестой или седьмой песне, когда к микрофонам вышел Александр Титов. Со сдвоенный басом саунд стал настолько плотным и при этом мелодичным, что голос вокалиста чувствовался просто физически. Честное слово, Цой там был, – рассказал Роман Грибанов на своей странице ВКонтакте.

Многие зрители пришли с детьми. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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