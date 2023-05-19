Задай вопрос доктору: урогинеколог ДНК Клиники ответит, чем опасно опущение органов малого таза и недержание, а также как эффективно это лечить

Доктор медицинских наук Виктор Миронов обладает большим опытом лечения самых сложных случаев урогинекологической патологии. Фото: «ДНК Клиника»

Роды, стресс, возраст зачастую приводят к снижению эластичности мышц тазового дна. В результате здоровье женщин начинает серьезно страдать. Недержание, опущение тазовых органов, хронический цистита — все эти заболевания относятся к урогинекологии.

Предлагаем задать все интересующие вас вопросы по этой деликатной теме профессору, доктору медицинских наук, урологу, урогинекологу, хирургу с опытом работы 29 лет – Виктору Николаевичу Миронову.

Для этого заполните форму ниже, вписав имя, почту и вопрос. Электронная почта нужна для того, чтобы вы оперативно получили ответ. Также ответы врача-эксперта мы будем публиковать ниже этой формы: это поможет другим читателям найти нужную им информацию.