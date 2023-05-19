Спасся, катаясь по грязи: житель Челябинской области увяз в болоте, на котором горел камыш

Пожарные потушили огонь и с удивлением обнаружили на пепелище чудом спасшегося человека Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области пожарные выручили мужчину, на которого за одну ночь обрушился целый каскад несчастий. Житель Троицкого района заблудился, чуть не пропал в трясине, а потом оказался в кольце огня.

Ночью 18 мая 47-летний мужчина в темноте сбился с пути на болоте. Он не мог понять, в какую сторону идти, а вскоре совсем лишился возможности двигаться. Троичанин провалился в болотную жижу почти по пояс, ноги прочно увязли.

На этом неприятности не закончились: на болоте случился пожар.

— Когда загорелся камыш, он катался в грязи, поэтому и остался жив. И был очень рад, когда ему на помощь пришли пожарные, — рассказали в региональной противопожарной службе.

Сотрудники пожарной части, которые в пятом часу ночи приехали на вызов в окрестности поселка Суналы, не ожидали, что придется кого-то спасать. Но когда пламя сбили, а дым начал рассеиваться, они разглядели человека посреди пепелища.

Пострадавшего вытащили из грязи, вызвали скорую помощь.

Ночь приключений обошлась для мужчины без серьезного вреда для здоровья. Медики осмотрели пациента, но госпитализировать не стали, отправили приходить в себя на дому.

Напомним, в Челябинской области 18 мая случился также крупный пожар у поселка Вязовая. Тушить огонь пришлось с помощью поезда.

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