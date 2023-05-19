Офтальмологи советуют чаще проверять зрение, потому что мозг адаптируется к снижению качества картинки

Фото: "Оптик-Центр"

Как давно вы проверяли зрение? Многие стараются заботиться о своем организме и проходить ежегодные обследования. Но зачастую мы упускаем такой важный аспект здоровья, как зрение. Регулярно проверять его важно в любом возрасте. Человек может долгое время даже не догадываться, что начал видеть хуже, потому что его мозг адаптируется к постепенному снижению качества картинки.

Фото: "Оптик-Центр"

Вовремя обнаружить такие процессы, а также предотвратить развитие различных глазных заболеваний можно, раз в год проходя обследование у врача-офтальмолога. Сделать это с комфортом и уверенностью в результате можно в офтальмологической клинике «Оптик-Центр», которая уже 16 лет заботится о здоровье зрения челябинцев.

«Оптик-Центр» представляет собой семейную офтальмологическую клинику полного цикла. Среди пациентов «Оптик-Центра» люди самого разного возраста, от малышей до их бабушек и дедушек. Врачи и медицинский персонал умеют найти общий язык с каждым из них.

Фото: "Оптик-Центр"

В «Оптик-Центре» есть все, чтобы каждый пациент смог достичь цели — хорошее зрение. Подбор очков и контактных линз, ортокератология, склеральные линзы, аппаратное лечение, лазерная или интраокулярная коррекция зрения — специалисты клиники после комплексной диагностики предлагают полный список доступных вариантов восстановления зрения.

Фото: "Оптик-Центр"

Здесь также делают сложные и редкие операции и помогают даже тем, кому отказывают в лечении в других клиниках. В 4 специализированных операционных офтальмологической клиники установлено современное оборудование для оперативного и эффективного лечения. Врачи клиники проводят:

- лазерную коррекцию зрения;

- удаление катаракты с установкой искусственных хрусталиков различных моделей;

- лечение глаукомы;

- витреоретинальную хирургию;

- коррекцию миопии, в том числе самыми современными консервативными методами.

Фото: "Оптик-Центр"

Врачи «Оптик-Центра» успешно провели уже более 37 тысяч различных операций. Многие сотрудники клиники — доктора и кандидаты медицинских наук. Все специалисты участвуют в российских и международных конференциях.

В медицинский комплекс «Оптик-Центра» входит не только офтальмологическая клиника в Тракторозаводском районе, но и 5 диагностических центров. Они расположены в разных районах Челябинска, чтобы каждый житель города мог обратиться за офтальмологической помощью, пройти обследование зрения, аппаратное лечение или другие процедуры рядом с домом. Диагностические центры клиники «Оптик-Центр» расположены по адресам:

Ул. Блюхера, 55;

Ул. Бр. Кашириных, 131б;

Ул. Б. Хмельницкого, 20;

Комсомольский пр., 33;

Пр. Славы, 4 (Копейск).

Фото: "Оптик-Центр"

Компания стремится поддерживать высокие стандарты во всем. Важен каждый аспект процесса: врачи-профессионалы, квалифицированный медицинский персонал, качественное оборудование. Здесь пациенты уверены, что их здоровье в надежных руках.

Фото: "Оптик-Центр"

В этом году «Оптик-Центр» участвует в конкурсе «Клиника года-2023. Южный Урал», который «Комсомольская правда» проводит при поддержке министерства здравоохранения Челябинской области. Клиника выступает в номинации «Узкоспециализированные клиники» и надеется, что многолетний опыт работы и доверие пациентов помогут ей заслужить звание лучшей в своем сегменте.

Чтобы пройти обследование зрения у врача-офтальмолога в офтальмологической клинике или диагностическом центре «Оптик-Центр», позвоните по телефону единой справочной службы 8 800 775 78 58 или перейдите на официальный сайт.